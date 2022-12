Mehr als 100 interessierte Jugendliche bei Lehrlingsveranstaltung der NÖ LGA

LR Teschl-Hofmeister: „Aktuell absolvieren 130 junge Menschen ihre Ausbildung an 78 Standorten in ganz Niederösterreich“

St. Pölten (OTS/NLK) - Zum ersten Mal hat die NÖ Landesgesundheitsagentur gestern interessierte Schülerinnen und Schüler der Polytechnischen Schulen zu einer Informationsveranstaltung eingeladen. Im Mittelpunkt standen dabei die Lehrberufe an den 78 Standorten in ganz Niederösterreich.

„An den Polytechnischen Schulen werden die Schülerinnen und Schüler bestens auf ihre berufliche Zukunft vorbereitet. Und in den Kliniken und Pflegezentren sowie der Zentrale der NÖ LGA freuen sich die Expertinnen und Experten der unterschiedlichsten Fachgebiete, ihr Wissen an die Lehrlinge weiterzugeben. Aktuell absolvieren 130 junge Menschen ihre Ausbildung an 78 Standorten in ganz Niederösterreich“, freut sich Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister über das Engagement für die junge Generation.

Die vielfältigen Ausbildungsmöglichkeiten reichen von Koch/Köchin, über Verwaltungsassistenz, Informationstechnologie, Betriebslogistikkaufmann-/frau, Pharmazeutisch-kaufmännische Assistenz, Bürokauffrau/-mann, Elektrotechnik bis hin zur Gastronomiekauffrau/zum Gastronomiekaufmann. An acht Themenständen hatten die Schülerinnen und Schüler die Chance, sich aus erster Hand Informationen von den Expertinnen und Experten aus den Kliniken und Pflegezentren und ihren Lehrlingen, mit denen sie gemeinsam vor Ort waren, einzuholen.

„Wir bieten an unseren Standorten eine Ausbildung auf höchstem Niveau. Und das nicht nur in der Pflege, Medizin oder im therapeutischen Bereich, sondern gerade auch in verschiedensten Lehrberufen. Das stellen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter immer wieder gemeinsam mit den hochengagierten Lehrlingen unter Beweis. So durften wir uns heuer etwa mit Küchenlehrling Melanie Gugler aus dem Landesklinikum Scheibbs über ihre erfolgreiche Teilnahme an den niederösterreichischen Junior Skills freuen, wo sie sich als Vize-Landesmeisterin bewiesen hat“, so Mag. Mag.(FH) Konrad Kogler, Vorstand der NÖ Landesgesundheitsagentur.

Die NÖ Landesgesundheitsagentur bietet ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wohnortnahe und sichere Jobs. Dienstwohnungen, umfangreiche Angebote in der Fort- und Weiterbildung, die sechste Urlaubswoche ab 42 Jahren, bezahlte Mittagspause und Angebote zur bestmöglichen Vereinbarkeit von Beruf und Familie durch Kinderbetreuungseinrichtungen und flexible Arbeitszeiten, sind nur einige der Maßnahmen, die die NÖ Landesgesundheitsagentur als attraktive Arbeitgeberin auszeichnen.

Alle Informationen über die Lehrlingsausbildung in der NÖ LGA sind unter karriere.noe-lga.at/lehrberufe zu finden.

