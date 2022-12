VP-Gerstl/Fussenegger: BGM Ludwig muss umdenken!

SPÖ gescheitert - Intransparentes Transgourmet-Projekt in Sitzung der Bezirksvertretung Penzing abgelehnt!

Wien (OTS) - Seit Monaten setzt sich die Volkspartei Penzing gegen den geplanten Monsterbau der Firma Transgourmet an der Westeinfahrt ein. „Dieser Bau würde nicht nur zu einer Zuspitzung der Verkehrssituation der ohnehin schon stark belasteten Westeinfahrt führen, sondern auch massiv die Lebensqualität für Mensch und Tier in den angrenzenden Gebieten beeinflussen. Das ist nicht im Sinne einer maßvollen Stadtentwicklung“, so Bezirksvorsteherin Stellvertreterin Natascha Fussenegger.

In der gestrigen Sitzung der Bezirksvertretung wurde der Flächenwidmungsplan für dieses Projekt nun von allen Parteien - außer der SPÖ - abgelehnt. „Gestern wurde in der Bezirksvertretung Penzing Geschichte geschrieben! Erstmals setzte sich der Magistrat der Stadt Wien nicht durch! Ich gratuliere allen Bezirksrät:innen, die hier für eine nachhaltige Zukunft gestimmt haben! Ich fordere Bürgermeister Ludwig zum Umdenken auf“, so der Bezirksparteiobmann der Volkspartei Penzing Abg.z.NR Wolfgang Gerstl abschließend.

