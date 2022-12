Gefördertes Wohnbauentwicklungsprojekt „Breitenleer Straße 248“ in Wien zu 100% gezeichnet

Wien (OTS) -



97 private Anleger:innen investierten rund 19,7 Mio. Euro

Realisierung mit Baukostengarantie, geplante Fertigstellung im Frühjahr 2025

IFA konnte heuer in Wien und Graz bereits sechs geförderte Wohnbauentwicklungsprojekte mit einem Gesamtinvestment von rund 87,7 Mio. Euro erfolgreich platzieren

Das Immobilieninvestment „Breitenleer Straße 248“ in Wien ist zu 100% gezeichnet. Damit konnte die IFA AG in diesem Jahr bereits sechs geförderte Wohnbauentwicklungsprojekte vollständig platzieren. 97 private Investor:innen beteiligten sich mit gesamt 19,7 Mio. Euro am Projekt und wirken an der Schaffung von 45 geförderten Neubauwohnungen mit. Sie profitieren bei diesem Realwertinvestment von langfristig soliden, inflationsgeschützten Mieteinnahmen, steuerlicher Optimierung und öffentlichen Förderungen. Weitere Highlights sind eine Baukosten- und Erstvermietungsgarantie sowie eine Verwertungsoption. Diese ermöglicht Anleger:innen, flexibler an der Wertsteigerungsdynamik des Immobilienmarkts teilzuhaben. Baubeginn ist bereits im Herbst 2023, geplante Fertigstellung des geförderten Wohnbauentwicklungsprojekts im Frühjahr 2025.

„Geförderte Wohnbauentwicklungsprojekte sind bei Anleger:innen begehrt, denn hochwertiger, leistbarer Wohnraum wird dringend benötigt und sorgt für Vermietungssicherheit und inflationsgeschützte Mieteinnahmen. Die ‚Breitenleer Straße 248‘ ist das bereits sechste vollständig platzierte IFA-Projekt im Jahr 2022 – die Nachfrage ist anhaltend hoch. Ich gratuliere allen Anleger:innen zu diesem Investment, das langfristigen Vermögensaufbau sichert. Und bei dem IFA Investor:innen dank Baukostengarantie von künftigen Kostensteigerungen sogar profitieren“, so Michael Meidlinger, CFO der IFA AG.

Aktuell können sich private Anleger:innen in Graz an einem weiteren attraktiven Realwertinvestment der IFA AG beteiligen: Mit der „Josef-Pock-Straße 1-3“ ist das 492. IFA-Bauherrenmodell zur Zeichnung geöffnet. Auch bei der „Josef-Pock-Straße 1-3“ sind die Baukosten als Festpreis garantiert. Darüber hinaus gewährleistet die IFA AG die Mieteinnahmen für 12 Monate ab Erstvermietung und ermöglicht Anleger:innen erneut eine Verwertungsoption.

Alle Informationen zu diesem und weiteren Investments unter www.ifa.at.

Daten & Fakten: "Breitenleer Straße 248"

Standort: Breitenleer Straße 248, 1220 Wien

Wohnungen: 45 Neubauwohnungen, fast alle mit privaten Freiflächen wie Eigengarten, Terrasse oder Balkon

27 PKW-Tiefgaragenplätze

Gesamtinvestition: 19,7 Mio. Euro

Investment: Bauherrenmodell (KG-Modell) mit Grundbucheigentum der Kommanditgesellschaft und persönlichem Eintrag der Investor:innen im Firmenbuch

Geplante Fertigstellung: Frühjahr 2025

Über die IFA AG

Als der Manager für direkte Immobilieninvestments ermöglicht die IFA AG vorwiegend privaten, aber auch institutionellen Investor:innen, seit mehr als vier Jahrzehnten in Immobilien zu investieren. Die IFA AG ist der größte Anbieter für Direktimmobilieninvestments in Österreich, hat bis dato rund 500 Projekte erfolgreich realisiert und verwaltet über 2,5 Milliarden Euro für mehr als 7.700 Investor:innen. Der Projekthorizont reicht österreichweit von geförderten Wohnbauentwicklungsprojekten über exklusive Prime-Immobilien mit historischer Architektur bis hin zu impulsgebenden Quartiersentwicklungen und Anleiheemissionen. Die IFA AG ist eine Tochter von SORAVIA, einem der führenden Immobilienkonzerne in Österreich und Deutschland mit über 140 Jahren Erfahrung und einem realisierten Projektvolumen von über 7 Milliarden Euro. Als Teil der SORAVIA-Gruppe deckt die IFA AG die komplette Immobilien-Wertschöpfungskette ab, steht für eine 360-Grad-Betreuung und bietet Anleger:innen solide und nachhaltige mittel-, kurz- und langfristige Investitionsmöglichkeiten ab 10.000 Euro. www.ifa.at

Rückfragen & Kontakt:

Karin Sladko

IFA Marketing & Communications

Tel.: +43 1 71690 1426

E-Mail: k.sladko @ ifa.at



Michael Moser

Ecker & Partner Öffentlichkeitsarbeit

Tel.: +43 660 315 1344

E-Mail: m.moser @ eup.at