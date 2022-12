NID Wohnungsübergaben in St. Pölten und Korneuburg

St. Pölten (OTS) -

Termingerechte Fertigstellung der Projekte „Das.Kremserberg“ und „Stettner.Weg“

Insgesamt wurden 164 freifinanzierte Wohneinheiten errichtet, alle überzeugen durch Top-Ausstattung sowie persönliche Freiflächen

Die Einheiten des Projekts „Stettner.Weg“ sind komplett verwertet, einige wenige Eigentumswohnungen beim Projekt „Das.Kremserberg“ in St. Pölten sind noch verfügbar

Die NOE Immobilien Development GmbH (NID), der Spezialist für hochwertiges Wohnen in Niederösterreich und Wien, hat insgesamt 164 freifinanzierte Wohneinheiten in St. Pölten sowie Korneuburg fertiggestellt.

An der Projektadresse Kremser Landstraße 107 in 3100 St. Pölten wurden insgesamt 71 Eigentumswohnungen errichtet. „Das.Kremserberg“ ist eine gelungene Verbindung von Wohnen in der wachsenden und als Lebensraum immer attraktiver werdenden Landeshauptstadt, sowie großer Naturnähe. Alle Tops verfügen über einen privaten Rückzugsort unter freiem Himmel. Dazu kommen großzügige Gemeinschaftseinrichtungen wie der hauseigene Pool oder die große Gemeinschaftsterrasse mit Blick ins Alpenvorland. Die Bewohnerinnen und Bewohner dürfen sich zudem über hochwertige Ausstattung aller Wohnungen – wie Echtholz-Parkettböden, Fußbodenheizung, funkbetriebener Außensonnenschutz, teilweise bodentiefe Fenster – freuen. Autos finden in der hauseigenen Tiefgarage Platz.

Einige wenige Tops – Wohnungsgrößen der noch verfügbaren zwei bis vier Zimmer Wohnungen starten ab ca. 43 m², Kaufpreise ab 170.000 Euro – sind noch verfügbar. Alle Infos zum Projekt unter https://daskremserberg.at

Übergabe „Stettner.Weg“, Korneuburg

Vor kurzem wurde auch die Wohnanlage am Stettnerweg 11-15 in 2100 Korneuburg fertiggestellt und an die neuen Eigentümerinnen und Eigentümer übergeben. Dieses NID Projekt überzeugte Wohnungssuchende auf voller Linie: Die auf sieben Baukörper aufgeteilten 93 Wohneinheiten – davon 82 Wohnungen, 6 Atrium- sowie 5 Reihenhäuser – mit Nutzflächen zwischen rd. 46 und 116 m² waren bei der termingerechten Fertigstellung und Übergabe Mitte November 2022 alle verkauft.

Das Projekt „Stettner.Weg“ liegt in zentrumsnaher Grünlage, alle Tops sind mit Freiflächen wie entweder Eigengarten, Balkon oder Terrasse ausgestattet. Besonderes Highlight: ein Gemeinschafts-Pool mit angrenzendem Poolhaus. Die Anlage verfügt zudem über 109 Tiefgaragenplätze sowie 31 Stellplätze im Freien (einige wenige davon sind noch zu kaufen). Weitere Informationen unter https://stettnerweg11.at

Erfolgreiches Jahr 2022

Baustarts in St. Pölten (Quartier Mitte, Bauteile „Stadthaus zum Fluss“ sowie „Am Park“), in Wien (Investorenprojekt – Niederhofstraße 6) und Wiener Neustadt („KOLL.home“, Kollonitschgasse 5) sowie die zuvor genannten Fertigstellungen belegen den Wachstumskurs der NID. Parallel dazu wurden mehrere Liegenschaften in niederösterreichischen Wachstumsregionen sowie in Wien erworben.

„Hochwertige freifinanzierte Projekte mit attraktivem Preisniveau sind bei Wohnungssuchenden sehr gefragt. Niederösterreich bildet den klaren Schwerpunkt für unsere Geschäftsaktivitäten, insbesondere das Umland Wiens, die Landeshauptstadt St. Pölten sowie wachstumsstarke Bezirksstädte mit exzellenter Anbindung an den öffentlichen Verkehr“, so Bmst. Ing. Michael Neubauer, Geschäftsführer NID.

Über die NOE Immobilien Development GmbH (NID)

Die NID (NOE Immobilien Development GmbH) ist ein Immobilienentwickler mit Tätigkeitsschwerpunkt in Niederösterreich und Wien. Mit einem Projektvolumen von über 300 Mio. Euro ist die NID eines der größeren Entwicklungsunternehmen auf dem ostösterreichischen Markt. Der Fokus der Entwicklungsaktivitäten liegt im hochwertigen Wohnbau sowie in der Stadtteilentwicklung.

Projektentwicklungen der NID sind geprägt durch abgestimmte Architektur, nachhaltige Denkweise und Einbeziehung aller Stakeholder – mit dem Ziel, ein gutes Angebot an qualitativen, hochwertigen Wohnungen mit attraktivem Preisniveau für alle Kunden zu erzielen. www.nid.immo



Rückfragen & Kontakt:

Martina Vukits

NID Marketing & Unternehmenskommunikation

Tel.: +43 676 838 228 01

E-Mail: martina.vukits @ nid.immo