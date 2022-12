“Mit der Stunden- und Vertretungsplanung in Untis haben wir den Schulalltag im Griff!”

Stockerau (OTS) - Niklas Lichtenegger ist studierter Sportwissenschafter und war über 18 Jahre lang als hauptverantwortlicher Fachlehrer für den Lehrberuf Fitnessbetreuung an der Landesberufsschule Graz 1 tätig. Angefangen mit dem Papier-Klassenbuch über Lehrer-PCs und Videobeamer bis zum digitalen Klassenbuch und zur elektronischen Tafel hat er den digitalen Wandel an seiner Schule über 2 Jahrzehnte begleitet. Vor 3,5 Jahren wechselte er in die Direktion und steuert nun hinter den Kulissen die Erstellung der Stunden- und Vertretungspläne - natürlich mit Untis 😉.



Jeder Stundenplaner kennt sicherlich dieses Siegesgefühl, wenn man endlich den fertigen Stundenplan vor sich hat, in dem alle Stunden verplant sind, es keine Hohlstunden gibt und alle Kriterien berücksichtigt wurden. Da weiß man: Das ist ein guter Untis Stundenplan für mich.

Vom Frontend- zum Backend-User

Niklas Lichtenegger bezeichnet sich selbst als ‘autodidaktischen Untis Anwender’: "Ich habe mir Untis praktisch selbst beigebracht, einfach durch ausprobieren und 'learning by doing'. Von meinem Vorgänger habe ich damals die wichtigsten Handgriffe gezeigt bekommen, aber nie eine Untis Schulung besucht. Bis jetzt finde ich mich ganz intuitiv in Untis zurecht. Sicherlich war es auch hilfreich, dass ich als Lehrkraft jahrelang mit WebUntis gearbeitet habe."

"Die Einführung von Untis war für unsere Berufsschule ein Meilenstein."

Das Stundenplanungsprogramm Untis wurde 2006 flächendeckend an allen Berufs- und Bundesschulen in der Steiermark eingeführt. "Die Einführung einer Stundenplansoftware war für unsere Berufsschule ein Meilenstein. Wir haben seither viel weniger Arbeit bei der Erstellung der Lehrgangs-Stundenpläne und in Verbindung mit der Vertretungsplanung ist Untis für uns eine super Lösung." Zu jedem Lehrgangsbeginn hat Niklas Lichtenegger den damaligen Direktor-Stellvertreter bei der händischen Eingabe von 200-250 Schülerdaten in Untis unterstützt. "Einen Excellisten-Import gab es anfangs noch nicht und die ganze Prozedur hat meist ein paar Stunden gedauert. Allerdings kannte ich dann auch sämtliche Namen der Schüler*innen."

"Mit dem digitalen Klassenbuch haben wir einen großen Schritt in Richtung Digitalisierung gemacht."

2013 wurde an der Landesberufsschule Graz 1 auf das digitale Klassenbuch umgestellt. "Endlich kein Herumschleppen und Verlieren des Papier-Klassenbuchs mehr, alles online, egal ob am Lehrer-PC oder am Handy daheim. WebUntis war für unsere Schule ein großer Schritt in Richtung Digitalisierung." Mit den zahlreichen Berichtsfunktionen des Klassenbuchs können die Lehrkräfte die Fehlstunden und Krankentage der Schüler*innen bequem auflisten und den Ausbildungsbetrieben Auskunft geben. "An einer Berufsschule ist die tägliche Dokumentation der anwesenden Schüler*innen besonders wichtig, da Schulzeit Arbeitszeit ist, die bezahlt wird. Mit dem WebUntis Klassenbuch können wir das unkompliziert und lückenlos dokumentieren, was sich schon oft als sehr nützlich erwiesen hat."

Zettelwirtschaft adé: "Die Untis Vertretungsplanung macht unseren Schulalltag so viel einfacher."

Im gleichen Jahr wurde auch die Untis Vertretungsplanung eingeführt. Seither werden Vertretungen nicht mehr per Notizzettel am Schreibtisch mitgeteilt, sondern jede Lehrkraft kann am Vorabend online den Stundenplan einsehen – egal ob am Handy von unterwegs oder daheim am PC oder Tablet – und auf mögliche Vertretungen prüfen. "Dass alles online jederzeit abrufbar ist, erleichtert unsere tägliche Arbeit sehr. Besonders hat sich das während der Corona-Zeit gezeigt, als wir zu Spitzenzeiten fast 70-80 Vertretungen am Tag zu organisieren hatten."

"Bei der Vertretungsplanung helfen mir die Vertretungsvorschläge von Untis am meisten. Ich bekomme mit einem Klick angezeigt, wer verfügbar ist, wer durch die Vertretung Hohlstunden hätte oder länger bleiben müsste. Diese Funktion ist sehr praktisch!"



"Mit der Optimierung in Untis erhalte ich den besten Stundenplan für mich."

Was Untis bis heute von anderen Stundenplanprogrammen abhebt, ist die Stundenplan-Optimierung und die Bewertung der Qualität der generierten Stundenpläne: "Diese wird mittels einer 3 bis 4-stelligen Zahl in der Spalte Bewertung angegeben. Da ich mir Untis großteils selbst angeeignet habe, kam ich erst mit der Zeit dahinter, dass die Zahl ein Maß für die Qualität meines Stundenplans war: Je niedriger die Zahl ist, desto besser ist der Stundenplan. Also achte ich immer darauf, dass ich von Anfang an die Kriterien korrekt gewichte und die Rohdaten so gut wie möglich aufbereite."

Top 3 Tipps zum Start mit Untis

Niklas Lichtenegger empfiehlt allen, die mit der Stundenplanung in Untis starten wollen, die Schulungen von Untis zu besuchen und sich mit anderen Anwender*innen auszutauschen:



"Rückblickend hätte ich es an manchen Stellen leichter gehabt, wenn ich eine grundlegende Einschulung in die Basisfunktionen von Untis gehabt hätte. Daher empfehle ich allen, die Einsteiger-Schulungen von Untis zu besuchen - ohne die geht es nicht.

Wenn man die Grundfunktionen verstanden hat, geht es meiner Meinung nach viel um’s Ausprobieren und um den Austausch mit anderen Anwender*innen. Die kleinen Tipps & Tricks aus der Praxis haben mir schon oft geholfen.

Und wenn man mal wirklich nicht mehr weiterkommt, hilft der Untis Support oder der regionale Ansprechpartner schnell weiter. Es gab auch für mich Dinge, auf die ich nicht ohne die Hilfe unseres Untis Beraters Martin Urbanz gekommen wäre. Dieser persönliche Kontakt und die unproblematische Unterstützung sind unbezahlbar!"

Und zum Schluss Niklas Lichteneggers persönlicher Tipp für alle Neueinsteigenden:

"Fürchtet euch nicht davor, mal etwas auszuprobieren!"



Gerade bei der Stundenplanerstellung muss man manchmal etwas herumprobieren, um den besten Stundenplan für sich zu bekommen. Beim manuellen Verplanen einzelner Stunden probiere ich gerne diese oder jene Konstellation aus und schaffe es so, die Stunde am Ende an den für mich besten Platz in der Woche zu setzen. Und wenn mal etwas doch nicht so funktioniert, greife ich einfach auf die zuletzt gespeicherte Version zurück.

