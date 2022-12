Norgine gibt den Abschluss einer Investition von Goldman Sachs Asset Management bekannt

London (ots/PRNewswire) - Heute hat die Norgine Europe B.V. ("Norgine", das "Unternehmen"), ein führendes europäisches Spezialpharmaunternehmen, gab bekannt, dass die Private-Equity-Abteilung von Goldman Sachs Asset Management ("GSAM") die Übernahme einer Mehrheitsbeteiligung an dem Unternehmen abgeschlossen hat. Der Abschluss der Transaktion ist ein wichtiger Meilenstein in der Geschichte von Norgine, nach mehr als 110 Jahren im Familienbesitz der Familie Stein (die weiterhin einen bedeutenden Anteil am Unternehmen halten wird). Mit Goldman Sachs Asset Management als Hauptpartner ist Norgine gut positioniert, um seinen Auftrag zu erfüllen, fortschrittliche Medikamente auf den Markt zu bringen und dabei gezielt die Patienten/Patientinnen in den Mittelpunkt seiner Strategie zu stellen. Das Unternehmen konzentriert sich auf Wachstum durch die Weiterentwicklung seines bestehenden Portfolios führender Marken, die Entwicklung und Vermarktung innovativer Produkte in der Pipeline und die Nutzung der Norgine-Plattform durch Initiativen zur Geschäftsentwicklung.

Norgine konzentriert sich seit mehr als 35 Jahren auf den Aufbau seiner voll integrierten Plattform in Europa, Australien und Neuseeland und ist in dieser Zeit kontinuierlich gewachsen. Heute erwirtschaftet Norgine jährlich einen Umsatz von mehr als 500 Millionen Euro. Das Portfolio umfasst die Traditionsmarke MOVICOL, die auf eine über 25-jährige Tradition zurückblicken kann, ein wachsendes Angebot an beworbenen verschreibungspflichtigen Produkten und ein Portfolio innovativer Produkte in der Pipeline, die mehrere Therapiebereiche abdecken.

Das Unternehmen dient als echte Spezialpharmaplattform mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz bei der Entwicklung, dem Erwerb und der Einlizenzierung von Vermögenswerten und nutzt dabei seine integrierten Geschäftsabläufe, zu denen eine europaweite Infrastruktur und starke Kompetenzen in den Bereichen Zulassung, Marktzugang und Markteinführung gehören.

Christopher Bath, Chief Executive Officer von Norgine, teilte mit: "Ich freue mich über den erfolgreichen Abschluss dieser transformativen Transaktion und die Aufnahme der Zusammenarbeit mit dem Goldman Sachs Asset Management -Team. Ich bin der festen Überzeugung, dass die differenzierten Kompetenzen von Norgine, das einzigartige Produktangebot und die enge Zusammenarbeit mit unserem Mehrheitsaktionär Goldman Sachs Asset Management es uns ermöglichen werden, das wahre Potenzial unserer voll integrierten pharmazeutischen Plattform zum Nutzen der Patienten/Patientinnen in Europa, Australien und Neuseeland zu realisieren. Ich freue mich darauf, das globale Netzwerk von Goldman Sachs und seine umfangreiche Expertise im Bereich Pharma und Consumer Healthcare zu nutzen. Es ist eine aufregende Zeit, ein Teil dieses großartigen Unternehmens zu sein!"

Über Norgine

Norgine ist ein europäisches Spezialpharmaunternehmen, das seit über einem Jahrhundert bestrebt ist, Patienten/Patientinnen innovative Arzneimittel zur Verfügung zu stellen. Die langjährige Erfahrung des Unternehmens in Europa, seine vollständig integrierte Infrastruktur und sein außergewöhnlicher partnerschaftlicher Ansatz ermöglichen es ihm, schnell kreative Lösungen anzuwenden, um Patienten/Patientinnen lebensverändernde Medikamente zur Verfügung zu stellen, zu denen sie sonst vielleicht keinen Zugang hätten. Norgine ist stolz darauf, im Jahr 2021 24 Millionen Patienten/Patientinnen auf der ganzen Welt geholfen und einen Nettoumsatz von 505 Millionen Euro erzielt zu haben, was einem Wachstum von 10 % gegenüber 2020 entspricht.

Norgine ist in 16 europäischen Ländern sowie in Australien und Neuseeland direkt vertreten und beschäftigt über 1.500 Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen.

NORGINE und das Segel-Logo sind Warenzeichen der Norgine-Unternehmensgruppe.

Über Goldman Sachs Asset Management Private Equity

Goldman Sachs Asset Management bringt traditionelle und alternative Anlagen zusammen und bietet Kunden auf der ganzen Welt eine engagierte Partnerschaft mit Fokus auf langfristige Performance. Als wichtigster Anlagebereich von Goldman Sachs (NYSE: GS) erbringen wir Anlage- und Beratungsdienstleistungen für die weltweit führenden Institutionen, Finanzberater und Privatpersonen Dabei stützen sie sich auf ein engmaschiges globales Netzwerk und maßgeschneiderte Fachkenntnisse in allen Regionen und Märkten - mit einem betreuten Vermögen von mehr als 2 Billionen US-Dollar weltweit (Stand: 15. Dezember 2022). Das 1986 gegründete Private-Equity-Geschäft von Goldman Sachs Asset Management hat seit seiner Gründung über 75 Milliarden Dollar investiert.

Wir kombinieren unser globales Beziehungsnetz, unser einzigartiges Wissen über Märkte, Branchen und Regionen sowie die weltweiten Ressourcen von Goldman Sachs, um Unternehmen aufzubauen und die Wertschöpfung in unseren Portfolios zu beschleunigen.

