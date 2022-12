Republik Moldau: Helfende brauchen jetzt Hilfe

Mit Winternothilfepaketen hilft CONCORDIA Sozialprojekte in Moldau den vielen von Hunger und Kälte bedrohten Familien.

Ein kalter Winter, die extreme Teuerung, leere Staatskassen, fehlende Infrastruktur, alte Konflikte und bezahlte Proteste, die Stimmung gegen die aktuelle Regierung machen. In Moldau braut sich ein gefährlicher sozialer Cocktail zusammen. Als größte Hilfsorganisation im Land stehen wir den am meisten von Armut betroffenen Kindern und Familien zur Seite, damit sie genug zu essen und Brennholz haben, um so gut wie möglich durch den Winter zu kommen Bernhard Drumel, Geschäftsführer CONCORDIA Sozialprojekte

Wien (OTS) - Das arme Nachbarland der Ukraine hat seit Kriegsbeginn über 95.000 Geflüchtete aufgenommen, die Mehrheit privat untergebracht. Eine Herkulesaufgabe für die gerademal 2,4 Mio. EinwohnerInnen, von denen die große Mehrheit schon vor Kriegsausbruch in prekären Verhältnissen lebte. Hinzu kommt nun noch die Energiekrise, denn Moldau ist von ukrainischem Strom und russischem Gas abhängig. Nun droht der hilfsbereiten Bevölkerung der Kollaps der Strom- und Gasversorgung. Seit November gab es bereits mehrere Blackouts, weil die Stromzufuhr aus der Ukraine im Krieg zerstört wurde. Mit Winternothilfepaketen hilft CONCORDIA in Moldau den vielen von Hunger und Kälte bedrohten Familien.

Ernteausfälle aufgrund der Dürre im Sommer, die Energiekrise und die immense Inflationsrate von 35% drängen die ärmsten Menschen Europas in die größte Not. Laut dem UN-Entwicklungsprogramm UNDP sind 63 Prozent der Bevölkerung in Moldau in der Krise verarmt. Der Haushalt des kleinen, in der Vergangenheit immer wieder von Korruption geplagten Landes verfügt nicht über die Mittel, der Mehrheit der Bevölkerung über den Winter zu helfen. Täglich gehen unzählige Kinder in Moldau hungrig ins Bett. Jedes fünfte Kind lebt in Armut, in ländlichen Gegenden sogar eines von drei Kindern. Die CONCORDIA Winternothilfe wird für viele MoldauerInnen zur Überlebensfrage.

CONCORDIA Sozialprojekte ist in Moldau die größte Hilfsorganisation und auf Spenden angewiesen, um möglichst vielen Familien durch den Winter zu helfen. Für ihren Einsatz für Menschen in Not erhielt CONCORDIA vergangene Woche den internationalen Pax Christi Friedenspreis 2022.

Ein CONCORDIA Nothilfepaket versorgt eine dreiköpfige Familie in Moldau einen Monat lang mit:

Lebensnotwendigen Lebensmitteln im Wert von 50 Euro

Hygieneprodukte um 30 Euro

250 Euro für winterfeste Kleidung, Brennholz, Medikamente, etc.

Spendenkonto CONCORDIA Sozialprojekte IBAN: AT28 3200 0000 1318 7893 oder online



