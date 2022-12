Tiroler Tageszeitung, Leitartikel, Ausgabe vom 15. Dezember 2022. Von MANFRED MITTERWACHAUER. "Das Tempo halten".

Innsbruck (OTS) - Verkehrslandesrat René Zumtobel (SP) will der Öffi-Offensive in Tirol den letzten Schliff geben. Dieses Paket muss in erster Linie die PendlerInnen mitnehmen. Ohne den Tourismus wird die erhoffte Verkehrswende aber nur eine amputierte sein.

Die Erwartungen an Neo-Verkehrslandesrat René Zumtobel (SPÖ) sind hoch. Es gilt, dem öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) in Tirol weiter Vorrang zu geben. Schließlich steht da nicht irgendwer seit dem 25. Oktober am verkehrspolitischen Ruder im Landhaus, sondern der einstige ÖBB-Regionalmanager für Tirol. Die Mobilitätswende hat in den vergangenen Jahren bereits an Fahrt aufgenommen – an Zumtobel liegt es jetzt, das Tempo zu halten.

Im ÖPNV sind aus Kundensicht zwei Fragen relevant: Passt das Angebot und stimmt der Preis? Kommunizieren beide auf derselben Wellenlänge, ist der Umstieg vom motorisierten Individualverkehr auf Bahn und Bus so gut wie auf Schiene. Mittlerweile 146.000 StammkundInnen des Verkehrsverbundes Tirol (VVT) haben diese Fragen für sich bereits beantwortet. 160.000 sollen es bis Ende 2023 sein. Zumtobels persönliches Ziel sind 190.000. Dass mit Jahreswechsel die Klima-Ticketpreise um zehn Prozent gesenkt werden, soll das Seinige dazu beitragen. Vom vielfach geforderten 365-Euro-Ticket ist Tirols Jahreskarte dann mit 468 Euro aber immer noch ein ganzes Stück weit entfernt.

Konkurrenz belebt das Geschäft: Seit Sonntag stehen die ÖBB in Tirol im Wettbewerb mit der Westbahn. Im einstigen Preiskampf der Fluglinien Lauda und AUA (ebenfalls auf der Strecke Innsbruck–Wien) war der Kunde König. Das Klimaticket akzeptiert auch die Westbahn. Trotzdem wird sie die ÖBB ärgern.

Was das Öffi-Angebot in die Peripherie betrifft, weiß Zumtobel indes um die blinden Vertaktungsstellen. Solche, die PendlerInnen weiterhin eine gehörige Portion Leidensfähigkeit abverlangen, wenn sie der Umwelt zuliebe das Auto stehenlassen. An den Hauptstrecken gilt indes anderes: Da sind Kapazitäten zu erhöhen, will man Kunden ob des Platzmangels nicht wieder ans Auto verlieren.

Die EU, Österreich und damit Tirol haben sich ehrgeizige Klimaziele gesetzt. Dekarbonisierung lautet ein Schlüssel dazu. Einfach das Diesel- durch ein E-Auto zu ersetzen, ist eine Option. Doch wie im Lkw-Transit gilt: Auch die Masse bereitet Probleme. Und so mag Zumtobels Herz für die PendlerInnen schlagen – er weiß, dass die Verkehrswende in Tirol nur eine amputierte wird, zieht der Tourismus nicht nach. Denn wenn nach wie vor im Saison-Schnitt 85 Prozent der Urlauber-Ankünfte mit dem Auto erfolgen, beginnt die „Entschleunigung“ längst vor dem Hotel: nämlich im Stau. Die Leidtragenden bleiben die Anrainer entlang der Transit-Trassen.

Die letzten Meter sind stets die schwersten, das gilt auch bei der Mobilitätswende. Zumtobel hat es in der Hand, ob er dabei den Lokführer oder doch nur den Passagier mimt.





