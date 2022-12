Imperialer Empfang für Sisi und Franz Josef zum Staffelstart

Bereits am 16. Dezember 2022 ist die zweite Staffel der Eventserie auf RTL+ zu sehen. Am 27. und 28. Dezember 2022 folgt die Free-TV-Premiere auf RTL und in ORF 1.

Wien (OTS/LCG) - Mittwochabend wurde in Schönbrunn auf Einladung der RTL-Vermarktungstochter IP Österreich und mit freundlicher Unterstützung von ORF und Beta Film der rote Teppich in kaiserlicher Manier ausgerollt.

Lange Zeit galt Elisabeth von Österreich-Ungarn, 1837 als Elisabeth Amalie Eugenie von Wittelsbach in Bayern geboren, als Kaiserin der Herzen. Seit Dominique Devenport ihre kaiserliche Hoheit in der gleichnamigen Eventserie verkörpert, die unter der Regie von Sven Bohse beim Cannes Series Festival im Oktober 2021 Premiere feierte, kann sich Sisi auch die Krone der Quotenkaiserin aufsetzen.

Zur Weltpremiere der zweiten Staffel gab sich Devenport nun gemeinsam mit ihrem „Franzl“, gespielt von Jannik Schümann, in der Kaiserstadt Wien die Ehre und lud gemeinsam mit dem Reichweitenvermarkter IP Österreich unweit des Schlosses Schönbrunn zur majestätischen Vorführung und Premierenfeier in das Parkhotel Schönbrunn, wo die heimische Kommunikations- und Medien-Gefolgschaft bereits Spalier stand.

Begleitet wurde das Regentenpaar von ihrem Hofstab: David Korbmann (Graf Grünner), Tanja Schleiff (Gräfin Esterházy), Giovanni Funiati (Graf Gyula Andrassy), Julia Stemberger (Herzogin Ludovika in Bayern), Bernd Hölscher (Otto von Bismarck), Amanda da Gloria (Emanuelle), Murathan Muslu (Ödön Körtek), Romy Schroeder (Marie), Marie Sophie von Reibnitz (Eugénie de Montijo), Boris Aljinovic (Napoleon III.) sowie Miguel Alexandre (Regisseur), Andreas Gutzeit (Produzent) und Elena Hell (Autorin).

Die Kaiserin kommt nach Wien

„Ganz im Sinne der populären Kaiserin, die zu ihrer Zeit ein Medien-Star und Role Model war, wird die zweite Staffel ein multimediales Reichweiten-Ereignis: auf RTL+, im Free TV, auf YouTube und als Podcast sowie in sozialen Medien. Reichweite auf allen Kanälen, wem Reichweite gebührt: Sisi ist eine Quotenkaiserin und das freut insbesondere unsere Werbekundinnen und -kunden“ , so IP-Österreich-Geschäftsführer Walter Zinggl bei der Premiere.

„Ich fühle mich geehrt, die Premiere der zweiten Staffel von ‚Sisi‘ in Wien feiern zu dürfen. Das ist für mich etwas Besonderes, weil ich weiß, dass die Österreicherinnen und Österreicher einen besonderen Bezug zu Sisi haben. In diesem prunkvollen Saal des Parkhotels Schönbrunn zu sitzen, gibt mir selbst ein bisschen das Gefühl, Kaiserin zu sein“ , so Dominique Devenport.

„Nachdem wir über Monate die Hofburg in Lettland erzählt haben, ist es toll, nun endlich an dem Ort zu sein, an dem Sisi und Franz wirklich lebten. Hier in Wien ist der perfekte Ort für unsere Premiere!“ , meint Jannik Schümann.



Erlauchte Premierengesellschaft

Der Einladung von IP Österreich, RTL+, ORF und Beta Film zur Premiere im majestätischen Rahmen folgten unter anderem: Sandra Bijelic (Kapsch), Andrea Bogad-Radatz (ORF), Beatrice Cox-Riesenfelder (International Advertising Association), Sonja Dirnböck (McDonald’s), Andreas Ferner (Kabarettist), Xaver Hutter (Schauspieler), Katharina Jeschke (IMZ International Music + Media Centre), Manuela Kowarz (Chanel), Daniel Kreutzenberger (Bavaria Film), Christina Lugner (Unternehmerin), Evamaria Mayer (CGTN), Claudia Moroni (ZDF), Volker Piesczek (Moderator), Dieter Pochlatko (Epo Film), Yury Revich (Musiker), Wolfgang Rest (Film 27), Cesar Sampson (Musiker), Riccardo Simonetti (Moderator), Robert Stadlober (Schauspieler) oder Gabriela Maria Straka (Brauunion).



Die zweite „Sisi“-Staffel in sechs Folgen: Der kaiserliche Erfolg setzt sich ab 16. Dezember 2022 auf RTL+ fort

Endlich ein Thronfolger! Eigentlich sollte die Geburt ihres Sohnes das Glück des Kaiserpaares Sisi und Franz perfekt machen. Stattdessen ist es der Anstoß für Machtkämpfe in Europa: Bismarck droht damit, Österreich in einen neuen Krieg zu treiben. Sisi versucht mit aller Kraft, für ihren Mann und ihr Volk da zu sein. Zwar liebt sie Franz von Herzen und stellt ihr diplomatisches Fingerspitzengefühl immer wieder unter Beweis, aber persönliches Glück scheint der Kaiserin nicht vergönnt. Sisis Leben bleibt das eines Vogels im goldenen Käfig.

Als sie in politischer Mission nach Ungarn reisen muss, gelingt es ihr das erste Mal seit vielen Jahren, die Unbeschwertheit ihrer Kindheit wiederzufinden. Dort trifft sie auf eine Welt, die sie in vielerlei Hinsicht neu aufblühen lässt: Die ungezähmten, unendlichen Weiten der ungarischen Puszta, das harte, einfache Leben der Menschen und ein Mann, mit dem man Pferde stehlen kann. Während Franz am Wiener Hofe seine einfühlsame Seite entdeckt, setzt Sisi sich noch erfolgreich gegen die wachsende Anziehung zu Graf Gyula Andrassy zur Wehr. Als Sisi ausgerechnet mit Andrassy in Gefangenschaft gerät, muss sie sich schließlich fragen, wie lange sie standhaft bleiben kann.

Die zweite Staffel der Eventserie wurde von Story House Pictures produziert. Produzenten sind Andreas Gutzeit und Jens Freels. Beta Film übernimmt den Weltvertrieb. Die Drehbücher schrieben Elena Hell, Robert Krause und Svenja Rasocha. Als Headautoren zeichnen Robert Krause und Andreas Gutzeit verantwortlich. Regie führen Miguel Alexandre und Sven Bohse. Die verantwortliche Redakteurin bei RTL Deutschland ist Nadja Malkewitz, Sylke Poensgen ist Executive Producer, unter der Leitung von Hauke Bartel.



