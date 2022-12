FPÖ – Hauser fordert Verkehrsplan für Sanierung der Luegbrücke

Massive erhöhte Belastung der Tiroler Bevölkerung durch Transit und Urlauberverkehr droht

Wien (OTS) - „Ich habe die zuständige Verkehrsministerin Gewessler in jeder Ausschusssitzung gefragt, ob sie nicht endlich einen Verkehrsplan für die anstehende Sanierung der Luegbrücke auf der Brennerautobahn präsentieren will. Aber sie ist bis heute untätig“, sagte der FPÖ-Nationalratsabgeordnete Gerald Hauser im Parlament und brachte einen Antrag ein, diesen Verkehrsplan im ersten Halbjahr 2023 endlich vorzulegen.

„Die Tiroler Bevölkerung stöhnt schon jetzt unter dem Brenner-Transit. Wenn die Luegbrücke saniert wird, wird es dort im schlimmsten Fall nur eine Fahrspur in jede Richtung geben. Besonders an den Reisewochenenden wird der Verkehr nicht mehr zu bewältigen sein, prophezeien die Manager der ASFINAG. Auch Wirtschaft und Tourismus werden massiv betroffen sein“, warnte Hauser und forderte die anderen Fraktionen daher dringend auf, diesem so wichtigen Antrag ihre Zustimmung zu geben.

