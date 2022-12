Oö. Volksblatt: "Echter großer Wurf" (von Dominik HENNERBICHLER)

Ausgabe vom 15. Dezember 2022

Linz (OTS) - Gern und oft reden vor allem Politiker von „großen Würfen“ – nur selten hält der Inhalt aber, was die Überschrift verspricht. Kommt der Ausdruck aber als Lob von der Gegenseite, ist meistens was Wahres dran. Dass vor allem die Gewerkschaften vom Maßnahmenpaket für den Kinderbetreuungsbereich entzückt sind, spricht Bände. Dabei sah die Welt vor wenigen Monaten wesentlich düsterer aus, ein Kollaps des Systems und Warnstreiks drohten. Drei Verhandlungsrunden später: Bis zu 17 Prozent mehr Gehalt, eine sukzessive Verkleinerung der Gruppengrößen, die Verankerung von pädagogischen Assistenzkräften mit Anspruch auf zwei Urlaubswochen und viele andere wichtige Verbesserungen – das am Mittwoch präsentierte Paket kann sich wirklich sehen lassen. OÖ zum Kinderland zu machen, klingt zwar ein bisschen nach Bällebad und Rutschturm, zeigt aber deutlich, dass man es beim Land ernst meint und unseren Kleinsten die beste Starthilfe ins Leben ermöglichen will. Dafür braucht es die entsprechenden Rahmenbedingungen und ausreichend und fair bezahltes Personal. Eine Aufstockung des Etats von ursprünglich sechs auf 38,5 Millionen Euro ist daher eine klare Ansage für eine bessere Kinderbetreuung und eben doch ein echter „großer Wurf“.

