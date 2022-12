Penzing beschließt Budget

Mit großer Mehrheit wurde in der heutigen Bezirksvertretungssitzung das Bezirksbudget 2023 beschlossen

Wien (OTS/SPW) - Mit den Stimmen der SPÖ, den Grünen und der NEOS ist es auch heuer wieder gelungen, ein zukunftsweisendes Penzinger Bezirksbudget für 2023 zu beschließen. Der SPÖ Penzing mit Bezirksvorsteherin Michaela Schüchner an der Spitze ist es einmal mehr gelungen, ein ausgewogenes und über Parteigrenzen hinweg sorgfältig ausgearbeitetes Budget für alle Penzinger*innenzu schaffen. Für Bezirksvorsteherin Schüchner ist es besonders wichtig, dass im Budget sowohl „Klimaschutzmaßnahmen, Bürger*inneninteressen und Schaffung neuer Arbeitsplätze im Bezirk vereint“ sind.

Für NEOS Klubobmann Wolfgang Gerold steht gerade in Krisenzeiten, das Gemeinsame im Mittelpunkt. Auf Bezirksebene gilt es das Beste für die Bevölkerung zu erreichen und nicht oftmals kleinkarierte Parteiinteressen zu bedienen, so Gerold.

Die Klubobfrau der Grünen Penzing Anneliese Kästner-Hejda sieht positiv ins nächste Jahr: „Im Budget 2023 ist vieles abgebildet, das auf gemeinsame Initiativen zurückgeht: die Lokale Agenda 21 für Penzing, Fortschritte im Amphibienschutz, und die Erstellung eines „Masterplan Gehen“ im Bezirk. Was mich besonders freut sind die Bäume für den östlichen Teil der Hütteldorfer Straße sowie die Gestaltung des autofreien Schulvorplatzes Märzstraße mit vielen Baumpflanzungen, die Erhöhung des Kulturbudgets für Penzing um 40.000 Euro - und last but not least der Bau der neuen Radwege Kendlerstraße und Hüttelbergstraße.“

Wahl eines neuen Bezirksvorsteherin-Stellvertreters

In der Bezirksvertretungssitzung vom 14. Dezember 2022 wurde zudem ein neuer Bezirksvorsteherin-Stellvertreter und Vorsitzender der Bezirksvertretung gewählt. Die SPÖ Fraktion nominierte dafür den Politikwissenschaftler Ewald Lochner, der seit 2020 als Bezirksrat und Vorsitzender des Finanzausschusses tätig ist.

Dieser wurde mehrheitlich gewählt und übt beide Funktionen nebenberuflich aus. Lochner folgt Markus Loos nach, der nach 2 Jahren als Stellvertreter von Michaela Schüchner weiterhin als Bezirksrat aktiv im Team der SPÖ Penzing dabei sein wird.

„Ich möchte mich sehr herzlich für die gute und engagierte Zusammenarbeit mit Markus bedanken und freue mich, dass er der Penzinger Bezirkspolitik erhalten bleibt. Mit Ewald Lochner ist es neuerlich gelungen, einen politikerfahrenen und ausgezeichneten Bezirksvorsteherin-Stellvertreter zu bekommen“ so Bezirksvorsteherin Schüchner. (Schluss)

