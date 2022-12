Request Finance gibt Veröffentlichung des Web3-CFO-Leitfadens bekannt

Singapur (ots/PRNewswire) - Request Finance gibt die Veröffentlichung des ersten Web3-CFO-Leitfadens bekannt: Diese praktische, alltagstaugliche Ressource basiert auf der Erfahrung und den Erkenntnissen von mehr als 250 Führungskräften in den Bereichen Finanzen und Betrieb bei Krypto-Unternehmen, darunter Chainlink, Ledger, and Superfluid.

Christophe Lassuyt, CEO und Mitbegründer von Request Finance, sagte: „Wir wollten herausfinden, was die größten Herausforderungen für CFOs beim Einstieg in ihre neue Rolle waren, was sie gelernt haben, was sie beim nächsten Mal anders machen würden und was sie gerne vorher gewusst hätten."

Herausforderungen, vor denen Web3-CFOs heute stehen

Viele Web3-CFOs verfügten über Erfahrung in Finanzpositionen. 63 % gaben an, dass fehlendes Wissen zu Krypto, DeFi oder andere Blockchain-Technologien eines der größten Hindernisse beim Einstieg in ihre neue Rolle darstellte.

Zusätzlich zu den Herausforderungen, die damit verbunden sind, im Hinblick auf Kryptowährungen, DeFi und anderen Blockchain-Technologien auf den neuesten Stand zu kommen, gaben mehr als 99 % der CFOs bei Web3-Unternehmen an, dass bei der Aufnahme ihrer Tätigkeit kein formelles Onboarding stattfand.

Jeff Ye Myat, COO von Bluejay Finance, sagte hierzu: „Traditionellen Buchhaltern fällt es schwer, sich mit Konzepten aus dem Kryptobereich auseinanderzusetzen, z. B. mit dem Tausch von Token auf AMMs. Die meisten verstehen nicht einmal Etherscan."

Trotz der Herausforderungen, vor denen Web3 CFOs stehen, blieben viele hinsichtlich des wachsenden Bedarfs an mehr Finanzfachleuten im Blockchain-Bereich optimistisch. 76 % der Web3-CFOs gehen davon aus, dass die Nachfrage nach Finanzexperten, Buchhaltern, Steuerexperten und Wirtschaftsprüfern in den nächsten 12 bis 24 Monaten steigen wird.

Der ultimative Leitfaden für Web3-CFOs

Web3-Unternehmen verdienen und benötigen bessere Software-Tools, um Finanz- und Betriebsteams bei der Verwaltung ihrer täglichen Finanzabläufe zu unterstützen. Die Automatisierung von sich wiederholenden Prozessen wie Zahlungen und Integrationen mit anderen Anwendungen in Web2 und Web3 sind der Schlüssel zur Vereinfachung von FinOps für Web3-Teams.

Der mehr als 100 Seiten umfassende Leitfaden enthält eine Analyse von mehr als 150 neuen Tools, die für den Web3-Finanzstack entwickelt wurden:

Krypto-Wallets und Aufbewahrungslösungen Fiat-Banking-Strategien Optionen für On-Ramping und Off-Ramping Krypto-Zahlungen, Finanzmitteldisposition, Finanzberichterstattung im Kryptobereich

In dem Bericht finden sich umsetzbare Tools, illustrative Fallstudien und Frameworks, die für vielbeschäftigte Fachkräfte leicht zugänglich sind. Der Web3-CFO-Leitfaden enthält praktische Ressourcen, um CFOs dabei zu unterstützen, in FinOps-Schlüsselbereichen bei Krypto hervorragende Ergebnisse zu erzielen.

Hier erhalten Sie ein kostenloses Exemplar des Web3-CFO-Leitfadens.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1968444/Web3CFO_Ultimate_guide_2023.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/request-finance-gibt-veroffentlichung-des-web3-cfo-leitfadens-bekannt-301703308.html

Rückfragen & Kontakt:

Ivan Hong,

+65-90558883,

ivan.hong @ request.finance