Dan Crawford von Veeva wird zum Vorsitzenden des CDISC-Beirats gewählt

Austin, Texas und Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) - Veeva Systems (NYSE: VEEV) und CDISC freuen sich, bekannt zu geben, dass Dan Crawford, Hauptberater für die klinische Datenbank (CDB) von Veeva, zum Vorsitzenden des CDISC Advisory Council (CAC) gewählt wurde. Der CAC setzt sich aus Vertretern der CDISC-Platinum-Mitglieder zusammen, die eine wichtige Rolle bei der Gestaltung der Entwicklung und Ausrichtung von CDISC spielen und dem Führungsteam von CDISC Empfehlungen geben, um die Ziele von CDISC unterstützen.

Als langjähriger ehrenamtlicher Mitarbeiter von CDISC ist Dan ein Experte für CDISC-Standards und war maßgeblich an der Entwicklung von CDASH, des CDISC-Standards für die Datenerfassung, beteiligt. Als CAC-Vorsitzender wird er eng mit klinischen Führungskräften aus den Top 20 der Pharmaindustrie, aufstrebenden Biotechs, Auftragsforschungsinstituten (CRO) und Technologieanbietern zusammenarbeiten. Dan Crawford wird auch als Berater des CDISC-Vorstands fungieren und die Ansichten, Perspektiven und Interessen des CAC vertreten.

„Ich fühle mich geehrt, zum Vorsitzenden des CDISC Advisory Councils gewählt worden zu sein und als Sprecher für die Vertreter des CDISC zu fungieren", sagte Crawford. „Veeva arbeitet an vorderster Front mit seinen Kunden zusammen, um die Datenerfassung und -bereinigung zu transformieren, damit Datenmanager mehr Zeit für wertvolle wissenschaftliche Analysen aufwenden können. Ich hoffe, dass ich meine Erfahrungen bei der Entwicklung und Implementierung von CDISC-Standards einbringen kann, um die Branche voranzubringen und die Vorteile von Datenstandards zu vermitteln."

Durch die Einführung von CDISC-Standards können Life-Sciences-Unternehmen Studien schneller einrichten und abschließen und standardisierte Daten an die Zulassungsbehörden liefern. Dies kann die Durchführung von Studien beschleunigen und einen schnelleren Zugang zu neuen Medikamenten und Behandlungen ermöglichen.

„Das CAC ist von entscheidender Bedeutung, um sicherzustellen, dass die CDISC-Standards auch weiterhin die betriebliche Effizienz in den Unternehmen steigern, die sie verwenden, um den behördlichen Prüfungsprozess zu beschleunigen und die Zeit bis zur Markteinführung zu verkürzen", sagte David A. Evans, President und CEO von CDISC. „Wir freuen uns sehr, Dan mit seinem Fachwissen in der Rolle des CAC-Vorsitzenden willkommen zu heißen."

Veeva ist stolz darauf, Life-Sciences-Unternehmen mit Veeva Vault CDMS zu unterstützen, einer einheitlichen Datenmanagementlösung für die Erfassung, Reinigung und Kodierung klinischer Daten. Weitere Informationen finden Sie unter Vault CDMS.

INFORMATIONEN ZU CDISC CDISC schafft Klarheit in der klinischen Forschung, indem es eine globale Gemeinschaft zur Entwicklung und Förderung von Datenstandards höchster Qualität zusammenführt. CDISC-Standards, die von der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) und der japanischen Pharmaceuticals and Medical Devices Agency (PMDA) gefordert, von der China National Medical Products Administration (NMPA) empfohlen und von den weltweit führenden Forschungsorganisationen übernommen wurden, ermöglichen die Zugänglichkeit, Interoperabilität und Wiederverwendbarkeit von Daten. Mithilfe der CDISC-Standards kann die gesamte Forschungsgemeinschaft den Wert der Daten für eine effizientere und aussagekräftigere Forschung maximieren, die einen unschätzbaren Einfluss auf die globale Gesundheit hat. CDISC ist eine gemeinnützige Organisation nach § 501 Buchst. c) Abs. 3 der Abgabenordnung der USA mit Hauptsitz in Austin, Texas, und Hunderten von Mitarbeitern, Freiwilligen und Mitgliedsorganisationen auf der ganzen Welt. Weitere Informationen finden Sie auf www.cdisc.org.

Informationen zu Veeva Systems Veeva ist das global führende Unternehmen im Bereich Cloud-Software für die Life-Sciences-Branche. Mit einem Fokus auf Innovation, Produktvortrefflichkeit und Kundenerfolg dient Veeva mehr als 1.000 Kunden, die von den größten Pharmaunternehmen bis zu neuen Biotech-Unternehmen reichen. Als eine öffentlich-rechtliche Körperschaft ist Veeva bestrebt, die Interessen aller Stakeholder, wie etwa Kunden, Mitarbeiter, Aktionäre und der Branchen, für die das Unternehmen arbeitet, in Einklang zu bringen. Weitere Informationen finden Sie auf veeva.com/eu.



