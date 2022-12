Emmes stellt Ching Tian in neuer Führungsposition ein, um Innovationen zu beschleunigen

Rockville, Maryland (ots/PRNewswire) - Emmes, ein globales Auftragsforschungsinstitut (CRO), das sich der Förderung der öffentlichen Gesundheit und der biopharmazeutischen Innovation verschrieben hat, gab heute bekannt, dass Ching Tian dem Unternehmen als Chief Innovation Officer beigetreten ist.

Dr. Christine Dingivan, Chief Executive Officer von Emmes, erklärte: „Ching bringt eine Fülle an Erfahrung in den Bereichen Daten und digitaler Erfahrung mit, die uns bei der Beschleunigung unseres Übergangs zu dezentralen Studien sofort nützlich sein wird. Ihre Aufgabe ist es, unternehmensweit an der Integration von Technologien und Prozessen zu arbeiten, die die Art und Weise, wie wir klinische Studien in der Zukunft angehen werden, stärken."

Tian erklärte: „Als ausgebildete Biostatistikerin habe ich viele Jahre damit verbracht, funktionale Abläufe zu leiten und die Prozesse klinischer Studien mithilfe von Technologie zu optimieren, wobei der Schwerpunkt auf Daten lag. Was mich an Emmes gereizt hat, war Dr. Dingivans Vision von Emmes als technologiegestütztes Auftragsforschungsinstitut, die Wurzeln des Unternehmens in der Biostatistik, seine 45-jährige Geschichte und sein wissenschaftlich fundierter, hochwertiger Ruf in der klinischen Forschung."

„Ich bin sehr stolz darauf, dass ich in den vergangenen fünf Jahren zur Entwicklung der dezentralen klinischen Studien (DCT) und der digitalen Entwicklung in der Branche beigetragen habe", erklärte sie. „Die Geschwindigkeit der Einführung war beispiellos. Die Lösungen sind jedoch noch nicht ausgereift, insbesondere was die Reduzierung der Gesamtkomplexität und der Benutzererfahrung angeht.

Deshalb ist dies eine so aufregende Phase für die Branche und für Emmes. Unsere Datenexpertise und reiche Erfahrung vom Design bis zur Einreichung sowie unsere mittelgroße Position auf dem Markt werden einen fruchtbaren Boden für schnelle Innovation und Skalierung bilden. Ich bin sehr beeindruckt von dem, was das Team von Emmes erreicht hat, und ich freue mich darauf, die nächste Phase der Innovation zu leiten", fügte Tian hinzu.

Bevor sie zu Emmes kam, war Tian Senior Vice President für Strategie und Lösungen bei Medable, wo sie die DCT-Produktstrategie entwickelte und für diese verantwortlich war. In ihrer vorherigen Position bei Novartis, wo sie als General Manager, Data & Digital, in der globalen Arzneimittelentwicklung tätig war, war sie auch für die Entwicklung der DCT-Strategie, -Programme und -Plattformen verantwortlich.

Darüber hinaus hat Tian Erfahrungen in Auftragsforschungsinstituten und in der Pharmaindustrie gesammelt, u. a. in leitenden Positionen bei PPD und MedImmune/AstraZeneca, wo sie Aufgaben mit zunehmender Verantwortung in Bereichen wie globale Pharmakovigilanzsysteme, frühe klinische Entwicklungsdienste, globale klinische Informatik, Datenmanagement, statistische Programmierung und klinischer Technologiebetrieb übernahm.

Tian hat einen Master-Abschluss in Biostatistik von der University of Minnesota und einen Bachelor-Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen von der Hangzhou Dianzi University in China.

„Ching kennt die Branche und weiß, was unsere Kunden von einem Auftragsforschungsinstitut erwarten und benötigen", erklärte Dr. Dingivan. „Ihre Erfahrung bei Medable, wo sie dafür sorgte, dass die Technologie nicht im luftleeren Raum entwickelt, sondern in das Geschäft integriert wurde, wird in ihrer neuen Position bei Emmes von großem Wert sein. Ihre Erfahrung in Technologie-, Auftragsforschungsinstituten und Biopharmaunternehmen ist ein einzigartiger Vorteil für die Leitung der Entwicklung und Vermarktung unserer Advantage eClinical-Plattform."

Sie fügte hinzu: „Ching ist eine visionäre Führungspersönlichkeit mit einem unübertroffenen Innovationsdrang, was sie zu einer perfekten Ergänzung für Emmes macht, da wir unsere beschleunigte globale Wachstumsstrategie fortsetzen."

Informationen zu Emmes Emmes wurde vor mehr als 45 Jahren gegründet und ist ein globales Full-Service-Unternehmen für klinische Forschung, das sich der Förderung der öffentlichen Gesundheit und der biopharmazeutischen Innovation verschrieben hat. Zu den Kunden des Unternehmens gehören zahlreiche Behörden und Institute der US-Regierung sowie eine Vielzahl von Biotechnologie-, Pharma- und Medizintechnikunternehmen in aller Welt. Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie unsere Forschung einen positiven Einfluss auf die menschliche Gesundheit hat, besuchen Sie die Emmes-Website unter www.emmes.com.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/ 1967905/Ching_Tian_Photo.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/220594/Emmes_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/emmes-stellt-ching-tian-in-neuer-fuhrungsposition-ein-um-innovationen-zu-beschleunigen-301703119.html

Rückfragen & Kontakt:

Lynn Lewis,

301-251-1161,

llewis @ emmes.com,

Medien: Karen Vahouny,

703-624-2674,

kvahouny @ gmail.com