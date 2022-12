AOP Health unterstützt das Wachstum von Shield Therapeutics plc in den USA

Zusätzlich gewährt das Unternehmen ein weiteres Wandeldarlehen in Höhe von 10 Mio. US Dollar

AOP Health begleitet und unterstützt Shield Therapeutics, da wir an das Potenzial des Hauptprodukts Accrufer® (USA) bzw. Feraccru® (Europa), einer nicht-salzbasierten oralen Therapie für Eisenmangel bei Erwachsenen, glauben. Wir unterstützen daher den nächsten wichtigen Schritt des Unternehmens, die Expansion auf dem US-Markt. Andreas Steiner, Group Chief Executive Officer der AOP Health International Management AG 1/2

Im Einklang mit unserer Mission, die Lebensqualität von Patient*innen zu verbessern, möchten wir diese Investition nutzen, um den Betroffenen in den USA einen besseren Zugang zur Therapie zu ermöglichen. Andreas Steiner, Group Chief Executive Officer der AOP Health International Management AG 2/2

Wien (OTS) - Nach vielen Jahren als Anteilseigner von Shield Therapeutics plc wird AOP Health nun der Hauptkapitalgeber des Unternehmens.

Durch eine Kooperation mit dem globalen Gesundheitsunternehmen Viatris Inc., ein Wandeldarlehen von AOP Health und die kürzlich abgeschlossene Kapitalerhöhung hat Shield Therapeutics plc insgesamt 33 Millionen US-Dollar aufgebracht. Diese Summe wird für die Erhöhung der kommerziellen Effektivität des Unternehmens einschließlich einer erheblichen Ausweitung des Außendienstes, des digitalen Marketings und des Direktmarketings für Verbraucher verwendet. Damit wird eine weitere deutliche Absatzsteigerung von Accrufer® in den USA ermöglicht. AOP Health ist an der Kapitalerhöhung im Ausmaß der bisherigen Beteiligungsquote beteiligt.



Andreas Steiner, Group Chief Executive Officer der AOP Health International Management AG: " AOP Health begleitet und unterstützt Shield Therapeutics, da wir an das Potenzial des Hauptprodukts Accrufer® (USA) bzw. Feraccru® (Europa), einer nicht-salzbasierten oralen Therapie für Eisenmangel bei Erwachsenen, glauben. Wir unterstützen daher den nächsten wichtigen Schritt des Unternehmens, die Expansion auf dem US-Markt. "



Shield Therapeutics erwartet eine deutliche Umsatzsteigerung auf dem US-Markt durch die Kooperation mit Viatris und die Kapitalerhöhung von AOP Health.

Steiner: " Im Einklang mit unserer Mission, die Lebensqualität von Patient*innen zu verbessern, möchten wir diese Investition nutzen, um den Betroffenen in den USA einen besseren Zugang zur Therapie zu ermöglichen. "

Über AOP Health

Die AOP Health Group umfasst mehrere Unternehmen, darunter die AOP Orphan Pharmaceuticals GmbH mit Sitz in Wien, Österreich („AOP Health“). Die AOP Health Group ist in Europa Vorreiter bei integrierten Therapien für seltene Krankheiten und in der Intensivbehandlung. Die Gruppe hat sich in den vergangenen 25 Jahren zu einem etablierten Anbieter für integrierte Therapielösungen entwickelt und agiert vom Hauptsitz in Wien aus, über Tochtergesellschaften und repräsentative Büros in ganz Europa und im Nahen Osten sowie über Partner weltweit. Möglich wurde diese Entwicklung auf der einen Seite durch kontinuierlich hohe Investitionen im Bereich Forschung und Entwicklung und auf der anderen Seite durch eine sehr konsistente und pragmatische Orientierung an den Bedürfnissen aller Beteiligten – insbesondere der Patienten und ihrer Familien sowie der behandelnden Ärzte und Pflegekräfte.







Rückfragen & Kontakt:

Mag. Nina Roth

Nina.Roth @ aop-health.com

+43-676-3131509