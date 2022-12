ORF-III-Wochen-Highlights: „Innsbrucker Weihnachtszauber“, „Christtagskonzert“ aus Bad Ischl, Premiere „Franz Josephs Brüder"

Von 19. bis 25. Dezember 2022

Wien (OTS) - Dokus in „Erbe Österreich“ und „Aus dem Rahmen“

Am Dienstag, dem 20. Dezember 2022, präsentiert ORF III die neue „Erbe Österreich“-Dokumentation „Franz Josephs Brüder – Die verhängnisvollen Vier“ (20.15 Uhr). Darin rekonstruiert Regisseur Christian Papke erstmals das Verhältnis der vier kaiserlichen Brüder untereinander. Danach widmet sich die Produktion „Das Geheimnis der Stillen Nacht“ (21.05 Uhr) dem wohl berühmtesten Weihnachtslied der Welt. Besinnlich geht es auch mit der letzten „Erbe Österreich“-Doku des Abends weiter, die die „Geschichte der Wiener Christkindlmärkte“ (21.55 Uhr) ergründet. Abschließend präsentiert „Aus dem Rahmen“ die Neuproduktion „Mozarts Wien“ (22.45 Uhr). Karl Hohenlohe besucht darin eine multimediale Ausstellung, die sich mit dem Leben des Komponisten in der Hauptstadt auseinandersetzt.

Musikalische Weihnachtsstimmung: „Land der Berge“, „Erlebnis Bühne“ und „Das ORF-III-Christtagskonzert aus der Kaiservilla in Bad Ischl“

Am Donnerstag, dem 22. Dezember, zeigt ORF III die „Land der Berge“-Produktionen „Musikalischer Bergadvent aus Tirol“ (20.15 Uhr) und „Weihnachtsklang in den Alpen“ (21.05 Uhr).

Die Neuproduktion „Innsbrucker Weihnachtszauber“ (9.40 Uhr) in der „Erlebnis Bühne Matinee“ am Heiligen Abend lässt die bedeutendsten geistlichen Werke von Johann Sebastian Bach erklingen, darunter das berühmte Weihnachtsoratorium, Auszüge aus der h-Moll-Messe und dem Magnificat. Es singt das Vokalensemble NovoCanto, das vom Orchester der Tiroler Barockinstrumentalisten unter der Leitung von Wolfgang Kostner begleitet wird. Die Tiroler Schauspielerin Kristina Sprenger führt durch das Programm. Im Hauptabend präsentiert Startenor Jonas Kaufmann gemeinsam mit musikalischen Freunden, darunter Regula Mühlemann, Stefanie Irányi, Gregory Porter und Vanessa Mai, das Konzert „Mein Weihnachten“ (20.15 Uhr). Anschließend erklingt „Aus der Stille-Nacht-Kapelle: Jonas Kaufmann“ (21.15 Uhr) – ein weiteres Konzert, bei dem der Opernsänger neben diesem österreichischen Klassiker der Weihnachtslieder auch Titel wie u. a. „Let It Snow“ und „Leise rieselt der Schnee“ zum Besten gibt.

Am Sonntag, dem 25. Dezember, feiert „Das ORF-III-Christtagskonzert aus der Kaiservilla in Bad Ischl“ (20.15 Uhr) TV-Premiere: Nach einer Idee von Franz Welser-Möst verschmelzen Volksmusik und Klassik zu einem berührenden Ganzen. Unter den Mitwirkenden sind Patricia Nolz, Rafael Fingerlos, das Ensemble der Salzkammergut Festwochen Gmunden und die Hirtenkinder des Salzburger Adventsingens.

Weihnachten mit heimischen Kabarettstars und Film-Klassikern

Am Montag, dem 19. Dezember, stimmen Österreichs Kleinkunststars auf das Weihnachtsfest ein. In „Weihnachten mit Nia & Co“ um 20.15 Uhr garantieren Michael Niavarani, Viktor Gernot, Thomas Stipsits, Gery Seidl und viele weitere Kabarettistinnen und Kabarettisten einen humorvollen Abend. Danach spielen „Eckel & Lainer: 99“ (21.05 Uhr) ihre kabarettistischen Trümpfe aus, gefolgt von der ORF-III-Neuproduktion „Weihnachten mit den Kabarettstars – Die Show aus dem Dieselkino Lieboch“ (22.10 Uhr). Die Publikumslieblinge Gerald Fleischhacker, Christoph Fälbl und Nina Hartman präsentieren darin ihre lustigsten Geschichten rund um die schönste Zeit des Jahres.

Am Donnerstag, dem 22. Dezember, geht es in einer „Tafelrunde Spezial“-Ausgabe mit dem Titel „Satirische Weihnachten“ (21.55 Uhr) um Familienfeiern, Kochkatastrophen und zwischenmenschliche Herausforderungen. „Weihnachten mit Peter & Tekal – Es ist ein Arzt entsprungen“ (23.05 Uhr) mit weiteren humorvollen Blicken auf die Weihnachtszeit steht anschließend auf dem Programm.

Zur Einstimmung auf den Heiligen Abend zeigt ORF III am Freitag, dem 23. Dezember, die österreichischen Kultkomödien „Single Bells“ (20.15 Uhr) und die Fortsetzung „O Palmenbaum“ (21.50 Uhr). Am Samstag, dem 24. Dezember, steht mit „Das ewige Lied“ (14.10 Uhr) die Entstehungsgeschichte von „Stille Nacht, heilige Nacht“ sowie die Eschenbach-Verfilmung „Krambambuli“ (16.10 Uhr) auf dem Spielplan.

