VP-Arnoldner/Janoch: Schibetrieb in Wien muss gerettet werden!

Wiener Volkspartei fordert alternativen Standort nach dem Schischulen-Aus auf der Hohen-Wand-Wiese

Wien (OTS) - Mit dem ersten Schneefall ist es fix: Es wird in dieser Wintersaison keine Schischule in Wien geben. „Schifahren ist eine der beliebtesten Sportarten der Österreicherinnen und Österreicher. Es kann daher nicht sein, dass in Wien, wo mehr als ein Viertel der Menschen aus Österreich wohnt, dieser Sportart keine Beachtung gegeben wird. Wien braucht zumindest eine Schischule!“, so die Sportsprecherin der Wiener Volkspartei Gemeinderätin Bernadette Arnoldner, die diesbezüglich bereits im Oktober eine Anfrage an Bürgermeister Ludwig und dem zuständigen Stadtrat Hacker gestellt hat.

Der Hintergrund: Dem Betreiber der Schischule auf der Hohen-Wand-Wiese in Penzing wurde bereits im März die Kooperation mit der Stadt Wien gekündigt. Zurückzuführen sei das Aus der Schischule in Penzing auf Streitigkeiten zwischen der Schischule Wien und einem Mountainbike-Verein, der die gesamte Anlage 2016 gepachtet hat. Die Schischule wurde lediglich in einem Untermietvertrag integriert. Seit Oktober sucht der Schischulen-Betreiber nun einen neuen Standort.

Klassischer Schiurlaub für viele Wiener Familien nicht mehr leistbar

„Eine Schischule in Wien ist gerade in Zeiten der Teuerung sinnvoll. Da sich etliche Familien einen klassischen Schiurlaub nicht mehr leisten können, ist es wichtig, die Ausübung des Wintersports in der eigenen Stadt anzubieten. Nicht zuletzt um die so genannte `Head-down-Generation´ in den Ferien und an Wochenenden zu Aktivitäten im Freien anzuregen“, so Familiensprecherin und Gemeinderätin Silvia Janoch.

„Wenn die Schischule auf der Hohen-Wand-Wiese nicht gehalten werden kann, muss die Stadt alternative Orte vorschlagen. Generell ist es Aufgabe der Stadtregierung, den Schibetrieb in Wien zu retten, da es für Familien, die sich keinen herkömmlichen Schiurlaub leisten können, ist eine tolle Möglichkeit ist, Zeit miteinander zu verbringen“, so Arnoldner abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Die Wiener Volkspartei

Mag. Peter Sverak

Leitung - Strategische Kommunikation

+43 664 859 5710

peter.sverak @ wien.oevp.at

https://wien.oevp.at