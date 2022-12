Korosec: Situation in Wiens Spitälern ist untragbar

Stadtrat Hacker muss Verantwortung übernehmen und eingreifen – Grenze der Belastbarkeit erreicht

Wien (OTS) - „Die Personalnot in den Wiener Gemeindespitälern spitzt sich immer mehr zu. Stadtrat Hacker darf nicht zulassen, dass die Patientinnen und Patienten nicht mehr optimal versorgt werden können. Es braucht nun endlich Taten, denn die Situation ist für alle Beteiligten untragbar“, so die Gesundheitssprecherin der Wiener Volkspartei, Gemeinderätin Ingrid Korosec. Das Wiener Gesundheitssystem sei an der Grenze der Belastbarkeit angekommen. Eine im Auftrag der Ärztekammer unter Klinikärzten durchgeführte Umfrage bestätigte kürzlich erst das Bild.

Die Versorgung der Patientinnen sei aufgrund der Personalnot gefährdet. Die Verantwortung liege klar bei Gesundheitsstadtrat Hacker. „Tagtäglich hören und sehen wir, wie sich die Situation verschlechtert. Es braucht endlich konkrete Taten und Antworten, um das System zu reformieren, doch Stadtrat Hacker bleibt uns diese schuldig. Die Missstände müssen endlich beseitigt werden, sonst drohen den Patientinnen und Patienten gravierende Konsequenzen“, so Korosec abschließend.

