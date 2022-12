AVISO/Grüne: Do, 15.12., 10:00 – 11:00 Uhr: Austausch im Parlament mit der Jina Mahsa Amini Initiative

Ernst-Dziedzic lädt zum Dialog mit dem Personenkomitee zur Unterstützung der Frauen- und Jugendbewegung in Iran sowie Abgeordneten mehrerer Fraktionen

Wien (OTS) - Angesichts der zunehmenden Grausamkeit des iranischen Regimes gegenüber der Freiheitsbewegung in Iran wird bei der morgigen Plenarsitzung, am Donnerstag den 15. Dezember, ein von den Regierungsfraktionen initiierter Antrag zum weiteren Vorgehen in Bezug auf die Menschenrechtsverletzungen durch die verantwortlichen Machthaber beschlossen.

In diesem Rahmen lädt die außenpolitische und Menschenrechtssprecherin der Grünen, Ewa Ernst-Dziedzic, zu einem inhaltlichen Austausch über die derzeitige Situation in Iran mit der Jina Mahsa Amini Initiative – dem Personenkomitee zur Unterstützung der Frauen- und Jugendbewegung in Iran – sowie mit Abgeordneten mehrerer Fraktionen.

Medienvertreter:innen sind herzlich eingeladen, an dem Austausch im Wendeltreppensaal der Hofburg teilzunehmen. Im Anschluss daran wird es die Möglichkeit zu Interviews mit den Mitgliedern der Initiative und den anwesenden Abgeordneten geben.

Austausch im Parlament mit der Jina Mahsa Amini Initiative

Datum: 15.12.2022, 10:00 - 11:00 Uhr

Ort: Parlamentsausweichquartier in der Hofburg, Wendeltreppensaal

Josefsplatz 1, 1010 Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Grüner Klub im Parlament

+43-1 40110-6697

presse @ gruene.at