SPÖ-Sidl: Mit erneuerbaren Energien gegen die Krise

EU-Parlament stimmt für erleichterte Bedingungen zum Ausbau von erneuerbaren Energien

Wien (OTS/SK) - Im Plenum des EU-Parlaments haben die Abgeordneten für eine überarbeitete Version der Richtlinie für erneuerbare Energien (RED IV) gestimmt. Günther Sidl ist Energiepolitischer Sprecher der SPÖ-Delegation. Er begrüßt den Beschluss: „Wir brauchen eine Energiewende - jetzt! Derzeit befinden wir uns in einer schweren Energiekrise und während die Temperaturen auf Minusgrade fallen und die Heizkosten weiter in die Höhe schnellen, stellt sich für viele Menschen in Europa die Frage, ob sie es sich leisten können die Heizung aufzudrehen. Zur Abfederung der Auswirkungen der Krise brauchen wir Eingriffe in den Energiemarkt - langfristig kann uns aber nur der Umstieg auf erneuerbare Energien die notwenige Energiesicherheit liefern und der Klimakrise Einhalt bieten. Daher ist es essentiell, die Bedingungen für den Ausbau von erneuerbaren Energien in der EU so schnell wie möglich zu verbessern.“ ****

Sidl erklärt: „Mit ,RED IV‘ schaffen wir die Rahmenbedingungen, um Projekte im Bereich der erneuerbaren Energien endlich leichter umzusetzen und administrative Hürden abzubauen. Ziel ist dabei, den Verbrauch von erneuerbaren Energien in der EU bis 2030 auf 45 Prozent anzuheben. Das soll vorrangig durch die Beschleunigung der Verfahren für Verwaltungsgenehmigungen geschehen. In sogenannten ,Go-to‘ Gebieten sollen die Mitgliedsstaaten die Genehmigungsverfahren weiter verkürzen und vereinfachen. Es ist noch viel zu tun, bis wir in Europa den Umstieg auf erneuerbare Energien geschafft haben, aber mit diesen neuen Regelungen sind wir definitiv auf dem richtigen Weg!“ (Schluss) lr/up

