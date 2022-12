Skisaison in Niederösterreich eröffnet

LR Danninger: Erfolgreicher Start der Hochkar Bergbahnen, weitere Skigebiete folgen in den nächsten Tagen

St.Pölten (OTS) - „Die Wintersportsaison in Niederösterreich ist eröffnet. Die Freude der Gäste und Gastgeber ist riesengroß, dass es endlich losgeht. Jetzt werden erfreulicherweise schon vor den Weihnachtsferien Familien die ersten Skiausflüge machen, Gäste ein verlängertes Adventwochenende verbringen, Schulklassen erste Kurse abhalten und unser Rennnachwuchs das Training in den Heimskigebieten aufnehmen. Heute haben bei den Hochkar Bergbahnen bereits knapp eintausend Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer aus 15 verschiedenen Schulen am ‚Österreichischen Schulskitag‘ teilgenommen“, sagt Tourismus- und Sportlandesrat Jochen Danninger.

„Unsere Mitgliedsbetriebe haben die tiefen Temperaturen der letzten Tage und Nächste sehr gut für die Beschneiung nutzen können. Jetzt kann es im Mostviertel, den Wiener Alpen und im Waldviertel mit dem Skibetrieb losgehen. Bis Weihnachten werden in Niederösterreich voraussichtlich sieben Seilbahn- und zusätzlich elf Schleppliftbetriebe geöffnet sein“, sagt Michael Reichl, Vorsitzender der Fachvertretung Seilbahnen in der Wirtschaftskammer Niederösterreich und Geschäftsführer der Skiarena Jauerling.

Starttermine Skigebiete in Niederösterreich bis Weihnachten

Hochkar Bergbahnen: derzeit Teilbetrieb mit fünf von acht Liften Rax-Seilbahn: täglich für das Schneeschuh- und Winterwandern in Betrieb

Ab Freitag, 16. Dezember 2022

Annaberger Lifte: anfänglich Teilbetrieb mit beiden Sesselliften und Förderband Reidl, Anna-Land ab 17. Dezember 2022

Schidorf Kirchbach: alle Lifte in Betrieb

Skiarena Jauerling: alle Lifte in Betrieb

Ab Samstag, 17. Dezember 2022

Aichelberglifte Karlstift: Teilbetrieb mit einem Lift

Arralifte Harmanschlag: alle Lifte in Betrieb

Erlebnisalm Mönichkirchen: alle Lifte in Betrieb

Gemeindealpe Mitterbach: alle Lifte in Betrieb außer Tellerlift Ötscherlifte: Teilbetrieb mit Sessellift Eibenkogel und Kinderland Maiszinken Lunz am See: Teilbetrieb

Semmering Happylift

Semmering-Hirschenkogel Bergbahnen: alle Lifte in Betrieb, am Wochenende 17./18. Dezember 2022 Tag- und Nachtbetrieb

Turmkogel Puchenstuben: Teilbetrieb mit zwei von drei Liften Königsberglifte: Teilbetrieb mit drei von sechs Liften

Wexl Arena St. Corona am Wechsel: alle Lifte in Betrieb

Wunderwiese Puchberg am Schneeberg: Kinderskiland am Wochenende in Betrieb

Die Schneebergbahn bietet am 24. Dezember 2022 Weihnachtsfahrten bis zur Haltestelle Hengsthütte.

Der heuer erstmals organisierte „Kids Day“ zur gemeinsamen Saisoneröffnung findet am Samstag, 24. Dezember 2022, statt. An diesem Tag stehen für Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 16 Jahren (nicht vollendetes 16. Lebensjahr) als perfekte Einstimmung auf wintersportliche Weihnachtsferien in Niederösterreich nach Online-Voranmeldung mehr als 3.000 kostenlose Tickets zur Verfügung. Folgende Skigebiete machen beim Kids Day 2022 mit (Stand wird laufend aktualisiert):

Annaberger Lifte

Erlebnisalm Mönichkirchen

Hochkar Bergbahnen

Königsberglifte

Ötscherlifte

Semmering-Hirschenkogel Bergbahnen

Wexl Arena St. Corona am Wechsel

Schon bisher hat sich so manche Familie das Warten auf die Bescherung mit Skivergnügen verkürzt. Die Betriebszeiten sind traditionell am 24. Dezember zeitlich eingeschränkt, in der Regel ist bereits vor 16.00 Uhr Betriebsschluss.

„Unsere Skigebiete sind für tausende Kinder der Ostregion alljährlich der Erstkontakt zum Schneesport. Das wird auch heuer wieder so sein. Niederösterreich ist das Familienskiland des Ostens. Diesem Anspruch wollen wir besonders am 24. Dezember gerecht werden. An diesem Tag zahlen 3.000 Kinder und Jugendliche in vielen Skigebieten nach Online-Voranmeldung keinen Eintritt“, betont Landesrat Danninger abschließend. Bei Hochkar, Ötscher, Annaberg und Mönichkirchen ist für den – erstmals gemeinsam von der Branche durchgeführten – „Kids Day“ (für Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis unter 16 Jahren) einfach der Buchungscode „KIDSDAY22“ einzugeben.

