Grüne Wien/Huemer: Dringender Handlungsbedarf gegen Personalnot in Wiens Spitälern

Wien (OTS) - "Der Personalstand in den Wiener Spitälern ist nicht mehr am Limit, sondern bereits kilometerweit über dem Limit", sagt Barbara Huemer, Gesundheitssprecherin der Grünen Wien anlässlich aktueller Medienberichte. Im Auftrag der Wiener Ärztekammer wurden zwischen September und Oktober knapp 1.900 angestellte Ärzt:innen in Wien befragt. „Die Ergebnisse bestätigen die kontinuierliche Kritik der Grünen Wien - 75 Prozent der Spitalsärzt:innen in Wien klagen über eine hohe oder sehr hohe Arbeitsbelastung, die nicht zuletzt auch durch den Mangel an Pflegepersonal verursacht wird".

Aktuell vergeht kaum ein Tag ohne neue negative Schlagzeilen aus dem Wiener Gesundheitsbereich. Laut heutigen Medienberichten gibt es auch kaum mehr freie Intensivbetten. „In den Spitälern wird das Ächzen des Personals immer lauter.“ Für Patient:innen ergeben sich unzumutbar lange Wartezeiten – laut Ärztekammer bis zu sieben Stunden - und eine unzureichende Versorgung. „Fehlendes Personal gefährdet die Versorgung von Patient:innen massiv“, warnt Huemer. Viele Beschäftigte würden sich zu dem Schritt der Gefährdungsanzeige entschließen, weil sie nicht mehr garantieren können, Patient:innen ausreichend zu versorgen.

Für alle Betroffenen besonders schmerzvoll sei jedoch, dass die Hilferufe von den politisch Verantwortlichen in der Stadt Wien gar nicht gehört werden – jedenfalls aber nicht ernst genug genommen würden, so Huemer. „Es braucht dringend Sofortmaßnahmen! So muss zum einen die Versorgung im niedergelassenen Kassenbereich verbessert werden, um Druck von den Spitalsambulanzen abzuziehen. Zum anderen braucht es eine sofortige merkbare Verbesserung der Arbeitsbedingungen und konkurrenzfähige Einkommen.“

