10. Bezirk: Christkind und Weihnachtsmann im „Tivoli“

„Winterzauber“ mit Musik bis 18.12., Infos: 0676/720 94 11

Wien (OTS/RK) - Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Winterzauber“ sind noch bis Sonntag, 18. Dezember, etliche Fahrgeschäfte und Weihnachtsstände auf dem Areal des Böhmischen Praters in Wien-Favoriten in Betrieb (Freitag: ab 14.00 Uhr, Samstag/Sonntag: ab 11.00 Uhr). Weiters erfreut das Publikum ein Unterhaltungsprogramm im Saal „Tivoli“ (10., Laaer Wald 30 c). Die Devise am Freitag, 16. Dezember, lautet „Weihnachtliche Klänge“. Am Samstag, 17. Dezember, spielt der Gitarrist Dado Eldorado zwischen 16.00 und 18.30 Uhr zünftige „Country Christmas“-Lieder. Wer Christkind und Weihnachtsmann höchstpersönlich treffen will, muss am Sonntag, 18. Dezember, von 13.00 bis 15.00 Uhr zur Stelle sein. Mitglieder der Combo „Sumawind“ bestreiten von 15.30 bis 17.30 Uhr eine Musik-Show mit dem Titel „Weihnachtsklassiker“. Der Eintritt ist gratis. Auskünfte: Telefon 0676/720 94 11 („Kulturverband Böhmischer Prater“, Manfred Fritz) und E-Mail m.fritz@musicreport.at.

Die Besucher*innen erwarten ein stimmungsvolles Ambiente und kulinarische Angebote. In einem „Weihnachtsbriefkasten“ sind Geschenke-Wünsche zu deponieren. An den „Winterzauber“-Tagen sollen die Teilnehmer*innen die gültigen Corona-Vorschriften befolgen. Eine Verlängerung dieser weihnachtlichen Aktion ist möglich. Angaben im Internet dazu: www.böhmischer-prater.at.

Allgemeine Informationen:

Veranstaltungen im 10. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/favoriten/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse