SPÖ-Muigg zur Verleihung des Sacharow-Preises: Ukrainisches Volk kämpft für europäische Werte

SPÖ-EU-Abgeordnete gratuliert Preisträger*innen

Wien (OTS/SK) - Die Präsidentin des EU-Parlaments wird heute im Namen des gesamten Hauses in einer feierlichen Zeremonie den renommierten Sacharow-Preis für geistige Freiheit an das tapfere ukrainische Volk verleihen. Die Preisträger*innen, vertreten durch Präsident Selenskyj, gewählte Mandatsträger und Repräsentant*innen der Zivilgesellschaft, wurden ins EU-Parlament in Straßburg eingeladen. Präsident Selenskyj soll über Video an der Zeremonie teilnehmen. ****

SPÖ-EU-Abgeordnete Theresa Muigg ist Mitglied im Menschenrechts-Ausschuss des EU-Parlaments und sagt: „Die Menschen in der Ukraine verdienen unsere volle Solidarität. Sie kämpfen bereits sehr lange in einem brutalen Krieg, wobei sich die Umstände im Land immer weiter verschlechtern: Es steht ein kalter Winter bevor und die kritische Infrastruktur ist in den größten Teilen des Landes zerstört. Trotzdem geben die ukrainischen Bürger*innen nicht auf und kämpfen dabei nicht nur für ihre Heimat, sondern auch für Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und europäische Werte – Werte, die durch den russischen Angriffskrieg unmittelbar angegriffen worden sind. Die ukrainische Bevölkerung verdient nicht nur unsere volle Solidarität und Unterstützung, sondern auch die Verleihung dieses wichtigen Preises als Zeichen unserer Anerkennung. Dieser Preis soll nicht nur einen symbolischen Wert haben, sondern ist für mich auch mit dem Auftrag verbunden, dass wir uns als EU besonders an der Aufklärung russischer Kriegsverbrechen beteiligen und uns für den Schutz vor Krieg geflüchteter Menschen aus der Ukraine starkmachen."

Der Sacharow-Preis für geistige Freiheit ist die höchste Auszeichnung der Europäischen Union für Bemühungen im Bereich der Menschenrechte und wird jährlich an Einzelpersonen, Gruppen und Organisationen, die einen herausragenden Beitrag zum Schutz der geistigen Freiheit geleistet haben, vom Europaparlament verliehen. (Schluss) ls

