„Avatar: The Way of Water“ feiert fulminante Österreich-Premiere

Cineplexx taucht ein in blaue Welten

300 Gäste bei der Österreich-Premiere von „Avatar: The Way of Water“ im exklusiven Dolby Cinema im Cineplexx Millennium City

Knapp 40.000 Tickets im Vorverkauf: „Avatar: The Way of Water“ ab sofort in allen Cineplexx-Kinos

Drei Avatar Special Boxen sorgen für kulinarische Kino-Hochgenüsse

Neueste Technologien wie Dolby Cinema, IMAX und MX4D entführen Kinofans nach Pandora und sorgen für ultimativen Wow-Effekt

Auf nach Pandora! Über eine Dekade haben Fans auf diesen Moment gewartet – nach 13 Jahren entführen James Cameron und Jon Landau auf eine epochale Reise zum beeindruckendsten Planeten. „Avatar: The Way of Water“ feierte seine Premiere am 13. Dezember im Cineplexx Millennium City. Auf Kinogäste wartet ab heute nicht nur der Blockbuster, sondern auch ein einzigartiges, blaues Kinoerlebnis und zahlreiche Specials am Kinobuffet.

Die spannende Story voller Nervenkitzel geht in die nächste Runde: In „Avatar: The Way of Water“, dem zweiten Teil des erfolgreichsten Films aller Zeiten, durchleben Kinofans gemeinsam mit der Familie Sully ein fulminantes Abenteuer. James Cameron und Jon Landau bieten wieder ein einzigartiges Spektakel voller Action, Science-Fiction und Effekten der Extraklasse. Auch diesmal hebt Avatar die Kinowelt auf neue Ebenen und entführt die Zuseher:innen in andere, noch nie dagewesene Sphären.

Davon konnten sich bei der gestrigen Österreich-Premiere im Cineplexx Millennium City 300 Gäste überzeugen, die mit einer exklusiven Videobotschaft des Film-Casts begrüßt wurden. Dank Dolby Cinema beeindruckte der Blockbuster im absoluten Premium-Kinoerlebnis. Auch Moderatorin Sasa Schwarzjirg war begeistert und sprach von der „Königsklasse“ des Kinoerlebnisses. Nicht nur der Film sorgte für Euphorie – die Cineplexx-Kinos in ganz Österreich zeigen sich aktuell von einer anderen Seite: Statt dem bekannten Auftritt in der Farbe Rot, hüllt sich Cineplexx Avatar zu Ehren in Blau, sowohl auf den Social-Media-Kanälen, dem Newsletter als auch der Website. Eine gelungene Österreich-Premiere, die im Vorfeld sogar mit James Cameron persönlich abgestimmt wurde. Zum VIP-Empfang schritten die Premierengäste außerdem über einen Blue Carpet, bevor sie mit Snacks von Cineplexx und Drinks von Malfy Gin und Römerquelle auf den Abend anstießen.

„Mit ‚Avatar: The Way of Water‘ erlebt die Kinowelt zu Jahresende noch einen richtigen Big Bang. Das beeindruckende cineastische Meisterwerk schafft Emotionen und zeigt, was Kino alles kann“, so Christian Langhammer, CEO/Hauptgesellschafter Constantin Film & Cineplexx Kinobetriebe.

Ausverkaufte Säle und Food Specials

Die Vorfreude ist bereits enorm: Der Film startet heute mit einem starken Vorverkauf, mittlerweile wurden bei Cineplexx schon knapp 40.000 Kinotickets verkauft. Cineplexx hat sich auch am Kinobuffet etwas Besonderes einfallen lassen. Drei verschiedene Special Boxen zu „Avatar: The Way of Water“ stehen zur Wahl. Ob Plüschtier, Special Bowl mit LED-Lichtfunktion, Wasser- und Charakterprägung oder gebrandete Popcorn-Kübel und Trinkbecher – hier ist für alle Na'vi was dabei.

Über „Avatar: The Way of Water“

„Avatar: The Way of Water“ spielt mehr als ein Jahrzehnt nach den Ereignissen des ersten Films und führt die Geschichte rund um die Familie Sully, Jake, Neytiri und ihre Kinder, fort: von dem Ärger, der sie verfolgt und was sie auf sich nehmen, um einander zu beschützen, bis zu den dramatischen Erlebnissen und Kämpfen, die sie führen, um zu überleben. Dabei steht Familienzusammenhalt an erster Stelle – denn sie müssen ihr Zuhause verlassen, alte Gefahren bekämpfen und neue Herausforderungen meistern.

Über Cineplexx und die Constantin Film-Holding GmbH

Die Constantin Film-Holding GmbH steht mit ihren Kinobeteiligungen Cineplexx Kinobetriebe GmbH und Lichtspieltheater Betriebs GmbH für modernes, visionäres Kino und ist unangefochtener Vorreiter in punkto Kinotechnologie und Servicestandards – 2018 und 2019 wurde dies mit den aktuellen Innovationen im Cineplexx Wienerberg (Onyx-LED und Real D Ultimate Screen sowie Barco Flagship-Laser), im Cineplexx Graz, Split, Belgrad und Novi Sad (MX4D), dem IMAX Laser im Cineplexx Donau Zentrum und Apollo und dem ersten Dolby Cinema in Wien im Village Cinema und danach im Cineplexx Millennium City, dem nun mehr vierten Dolby Cinema Standort nach Linz und Salzburg Airport, bestätigt.

Der Beginn der Firmengeschichte erfolgte 1951 mit dem Filmverleih Constantin-Film in Österreich, seit 1985 steht das Unternehmen unter leitender Mitarbeit und Teilhaberschaft beziehungsweise in Folge komplett im Eigentum österreichischer Unternehmer. In den 70er Jahren erfolgte eine bundesweite Ausweitung von Kino-Spielstätten unter dem Namen Constantin-Film Kinos. Die Cineplexx Kinobetriebe GmbH ist eine Tochtergesellschaft der 1985 gegründeten Constantin Film-Holding-GmbH, mit über 60 Kinos in 12 Ländern: Österreich, Kroatien, Serbien, Slowenien, Bosnien & Herzegowina, Montenegro, Nord-Mazedonien, Albanien, Kosovo, Griechenland, Rumänien und Italien. Über 400 Säle mit mehr als 70.000 Sitzen werden betrieben.

Der erfolgreiche Expansionskurs hält kontinuierlich an: Durch den Kauf der UCI Kinowelt 2019 wurden auch die damit verbundenen drei Standorte in Österreich Teil der Cineplexx Kinobetriebe. 2019 und 2020 ging außerdem die Expansion im SEE-Bereich mit 5 Kinos in Rumänien in eine neue Phase. Dank umfangreicher Renovierung des Cineplexx Millennium City in 2020, die nicht nur Wiens erstes MX4D Kino, sondern auch den ICTA EMEA Award 2020 in der Kategorie „Beste Kino-Modernisierung“ brachte, befindet sich in der Bundeshauptstadt nun das modernste Kino Österreichs. Die letzten Expansionsschritte erfolgten im September 2021 mit der Neueröffnung des Cineplexx Weiz, dem nun 5. Kinostandort in der Steiermark, dem Cineplexx ALGO in Meran, dem 2. Standort in Südtirol, Italien sowie dem Ende Mai 2022 eröffneten Cineplexx Ljubljana Rudnik, das in der slowenischen Hauptstadt neue Kino-Standards setzt.

Mit rund 1.700 Mitarbeiter:innen erwirtschaftete das Unternehmen im Jahr 2019 einen Umsatz von mehr als 150 Millionen Euro. 2019 – vor der COVID-19 Pandemie – begrüßten die Cineplexx Kinos knapp 13 Millionen Besucher:innen.

