“Weihnachtswassermusik” am Donaukanal mit dem “29er Blech”

Ensemble der Stadt Wien sorgt am 16.12. vom Boot aus für weihnachtliche Klänge

Wien (OTS) - Gute Neuigkeiten für die Freunde der “Weihnachtswassermusik”: Nach der überaus erfolgreichen Premiere im letzten Jahr wird das Ensemble “29er Blech” auch heuer für weihnachtliche Stimmung am Donaukanl sorgen! Am 16.12. wird das Instrumentalensemble – bestehend aus Mitarbter*innen der Fachabteilungen Brückenbau und Grundbau (MA 29) und Wiener Gewässer (MA 45) – vom Boot aus traditionelle Weihnachtslieder zum Besten geben. Ab 16.30 Uhr geht es los - von der Franzensbrücke langsam bis zur Friedensbrücke. Um ca. 17.15 Uhr wird das Boot bei der Schwedenbrücke sein und dann gegen 17.50 Uhr beim “Feuerdorf” einen Stop einlegen. Anschließend gehts dann weiter bis zur Friedensbrücke. Für zusätzlich effektvolle und feierliche Stimmung sorgt die Fachabteilung Wien leuchtet (MA 33) mit weihnachtlicher – und energieeffienter! ­- LED-Beleuchtung der Brücken am Donaukanal. Boot und Bootsfahrer werden von der Fachabteilung Wiener Gewässer zur Verfügung gestellt.

„Weihnachtswassermusik“ am Donaukanal

Wann: Freitag 16. Dezember 2022

Start: 16.30 Uhr bei der Franzensbrücke, 1020 Wien

ca. 17.15 Uhr Schwedenbrücke, 1010 Wien

ca. 17.50 Uhr Stop beim Feuerdorf, 1010 Wien

ca. 17.15 Uhr Schwedenbrücke, 1010 Wien ca. 17.50 Uhr Stop beim Feuerdorf, 1010 Wien Ende: 18.30 Uhr bei der Friedensbrücke, 1090 Wien

Das 29er Blech

Gegründet wurde das 29er Blech im Jahr 2014 von Hermann Papouschek, Abteilungsleiter der Stadt Wien – Brückenbau und Grundbau, mit dem Ziel, in der Musikstadt Wien ein städtisches Instrumentalensemble zu betreiben und bei städtischen Veranstaltungen zur Verfügung zu stellen.

Mittlerweile gab es schon zahlreiche Auftritte im Rahmen verschiedenster Veranstaltungen und Konzerte. Auch bei Eröffungsfeiern und bei der Ausrufung des Beethovenjahres 2020 wirkte das 29er Blech im Wiener Rathaus mit. Seit 2015 ist das 29er Blech fixer Bestandteil des traditionellen weihnachtlichen Turmblasens am Rathausplatz.

