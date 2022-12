Neue Leiterin für Development & Relationship Management der ALBERTINA

Wien (OTS) - Mit dem neuen Jahr tritt auch eine neue Development & Relationship Management-Leiterin ihren Dienst in der ALBERTINA an: Lisa Huto ist ab sofort für das Sponsoring in der ALBERTINA zuständig. Die 49-Jährige war seit 2015 in der St. Anna Kinderkrebsforschung tätig und leitete die Abteilung für Marketing, Fundraising und Kommunikation. Den breiten Erfahrungsschatz ihrer Karriere konnte Huto unter anderem bei der Tageszeitung Kurier sowie namhaften, nationalen und international tätigen Unternehmen sammeln.

„Meine künftige Tätigkeit in der ALBERTINA freut mich umso mehr, da mich Kunst zeitlebens begleitet hat. Sie nun umso mehr ins Zentrum meines Berufslebens stellen zu können, ist eine ganz besondere Herausforderung. Kunst und Kultur sind besonders für Österreich von besonderer Bedeutung: In der Kunst sind wir eine unbestrittene Weltmacht und es wird auch in wirtschaftlichen Ausnahmezeiten darauf ankommen, besonders zielgruppenorientiert vorzugehen, um Kunst in und außerhalb Österreichs auf adäquate Weise zu fördern und zu festigen“, so Lisa Huto.

Frau Lisa Huto übernimmt die Abteilungsleitung von Ulrike Tropper, die das Sponsoring durch zahlreiche Maßnahmen über fast ein Jahrzehnt erfolgreich führte.

Förderinnen und Förderer sind für die ALBERTINA gerade unter den aktuellen wirtschaftlichen Gegebenheiten von besonderer Bedeutung.

