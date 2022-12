Sagartz gratuliert der Ukraine zum Sacharow-Preis 2022

"Die Menschen in der Ukraine verdienen jede Unterstützung, sie kämpfen auch für die europäischen Werte"

Straßburg (OTS) - "Ich gratuliere den Menschen in der Ukraine herzlich zum EU-Menschenrechtspreis des Jahres 2022. Sie verdienen jede Unterstützung und Anerkennung für ihren mutigen und erbitterten Widerstand gegen den skrupellosen Angriffskrieg Russlands. Das Europa-Parlament zeigt mit dem heurigen Sacharow-Preis für geistige Freiheit einmal mehr, dass es auf der Seite des Friedens steht und entschieden gegen den Krieg und Versuche der Spaltung Europas auftritt", sagt Christian Sagartz, stv. Vorsitzender des Menschenrechts-Ausschusses im Europa-Parlament, zur heutigen Verleihung des Sacharow-Preises an die Ukraine im Europa-Parlament in Straßburg.

"Die Europäische Volkspartei im Europa-Parlament hat die Ukraine für diesen EU-Menschenrechtspreis nominiert. Denn die mutigen Ukrainerinnen und Ukrainer kämpfen nicht nur für ihre Heimat und ihre Unabhängigkeit, sondern auch für die europäischen Werte wie Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit", sagt Sagartz. (Schluss)

