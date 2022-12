Stephanie Stumph: "Unser Kind ist unser Vertrag" (FOTO)

Hamburg (ots) - Auch als Mama eines sechs Monate alten Sohnes denkt Schauspielerin Stephanie Stumph, 38, nicht über eine mögliche Ehe nach. "Nein, es gab keinen Heiratsantrag", sagt sie im GALA-Interview (Heft 51/2022, ab morgen im Handel). "Ich war noch nie jemand, der darauf Wert legt. Unser Kind ist unser Vertrag." Dennoch beschreibt sie ihren Partner - einen Chirurgen, der in München arbeitet - als ihren Traummann. "Es ist so schön wie in einem Kitsch-Roman. Es ist schwer, jemanden zu finden, mit dem man eine Familie aufbauen kann. Ich bin jeden Tag dankbar, dass ich Florian getroffen habe." Kennengelernt haben sich die beiden im Krankenhaus - er behandelte ihren Finger. Stephanie Stumph: "Ich habe ihn gesehen, und mein Bauchgefühl sagte sofort: Der ist es!"

Diese Meldung ist mit Quellenangabe GALA zur Veröffentlichung frei.

