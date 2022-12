Mondi investiert 1 Milliarde Euro in nachhaltige Produktion

Mondi setzt damit auch ein wichtiges Signal für kreislauforientierte Verpackungen: Papier wann immer möglich, Kunststoff wo sinnvoll zur Herstellung nachhaltiger Verpackungslösungen bei gleichzeitiger Senkung des eigenen Energieverbrauchs und Erhöhung der betrieblichen Effizienz. Unser Ziel ist es bis 2025 alle unsere Produkte wiederverwertbar, recyclefähig oder kompostierbar zu machen. Thomas Ott, CEO Mondi Flexible Packaging

Wien (OTS) - Nach den Millionen-Investments an den Österreich-Standorten in Frantschach (Kärnten) und Korneuburg (Niederösterreich) gibt das Unternehmen nun ein 400 Millionen Euro-Investment in seine Papierfabrik in Tschechien bekannt.

Das internationale Verpackungs- und Papierunternehmen Mondi, das in Österreich sieben Standorte und rund 2.600 Mitarbeiter*innen beschäftigt, investiert 400 Millionen Euro in eine neue Papiermaschine in Steti, Tschechien. Die Investition ist Teil des Expansionsprogrammes des Unternehmens in Höhe von einer Milliarde Euro in nachhaltige Produktion. Dazu zählen unteren anderen auch die heuer bekanntgegebene 38 Millionen-Investition am Standort Korneuburg in Niederösterreich sowie die 20 Millionen Euro-Investition am Kärntner Standort in Frantschach.

Ziel ist es, die Umstellung von derzeit noch nicht recyclefähigen Verpackungen zu nachhaltigeren Alternativen zu unterstützen. „Mondi setzt damit auch ein wichtiges Signal für kreislauforientierte Verpackungen: Papier wann immer möglich, Kunststoff wo sinnvoll zur Herstellung nachhaltiger Verpackungslösungen bei gleichzeitiger Senkung des eigenen Energieverbrauchs und Erhöhung der betrieblichen Effizienz. Unser Ziel ist es bis 2025 alle unsere Produkte wiederverwertbar, recyclefähig oder kompostierbar zu machen.“ , so Thomas Ott, CEO Mondi Flexible Packaging.

Globale Zusammenarbeit initiiert, um Plastikverschmutzung zu beenden

Erst kürzlich gab Mondi bekannt, den Aufruf der Vereinten Nationen nach einem internationalen, rechtlich verbindlichen Abkommen zur Beendigung von Plastikverschmutzung zu unterstützen.

Bei der Umweltversammlung der Vereinten Nationen (UNEA) im April dieses Jahres haben die 175 UN-Mitgliedstaaten einstimmig einen Resolutionsentwurf zur globalen Beendigung von Plastikverschmutzung verabschiedet. Die Resolution gilt als historischer Schritt und als eines der wichtigsten Umweltabkommen seit dem Pariser Klimaabkommen.

Über Mondi

Mondi ist ein global führendes Verpackungs- und Papierunternehmen, das mit bewusst nachhaltigen, innovativen Lösungen zu einer besseren Welt beiträgt. Wir sind entlang der Wertschöpfungskette tätig – von der Bewirtschaftung von Wäldern über die Produktion von Zellstoff, Papier und Folien bis hin zur Entwicklung und Herstellung von nachhaltigen Konsumgüter- und Industrieverpackungen, wo möglich aus Papier, wo sinnvoll aus Kunststoff. Nachhaltigkeit ist ein zentraler Aspekt unserer Strategie. Unsere ambitionierten Verpflichtungen bis 2030 konzentrieren sich auf kreislauforientierte Lösungen – geschaffen von handlungsfähigen Mitarbeiter*innen, die Maßnahmen gegen den Klimawandel ergreifen.

Im Jahr 2021 erzielte Mondi einen Umsatz von € 7,0 Milliarden und ein bereinigtes EBITDA von € 1,2 Milliarden aus der laufenden Geschäftstätigkeit und beschäftigte 21.000 Mitarbeiter:innen weltweit. Mondi ist im Premiumsegment der Londoner Börse gelistet (MNDI), wo die Gruppe zum FTSE100 gehört, und an der Börse von Johannesburg zweitnotiert (MNP).

www.mondigroup.com

Rückfragen & Kontakt:

Judith Wronn, Mondi Flexible Packaging Head of Communications

Tel: +49 151 17714692 | judith.wronn @ mondigroup.com



Bettina Pepek | kommunikationsraum GmbH | 0043 664 510 8678 | pepek @ kommunikationsraum.at