Gaál: „Safety first“ im Gemeindebau NEU in der Wolfganggassse

Das KFV (Kuratorium für Verkehrssicherheit) sorgt als Partner der Stadt Wien in einem Pilotprojekt für mehr Kindersicherheit im Elisabeth-Schindler-Hof.

Wien (OTS) - Der Gemeindebau NEU im Stadtquartier Wolfganggasse ist Ort für ein ganz besonderes Pilotprojekt der Stadt Wien und des Kuratoriums für Verkehrssicherheit (KFV). Die kleinsten Bewohner*innen bekommen beim Einzug ein Paket voller Sicherheit. Das Kindersicherheits-Kit des KFV enthält Produkte wie Kantenschutz, Fensterschloss, Schubladensicherung usw., um die Unfallgefahr für Kleinkinder im Haushalt einzudämmen.

„Das international renommierte Wiener Wohnbaumodell steht für mehr als nur leistbaren Wohnraum für Generationen. Durch eine innovative und ökologische Ausgestaltung, großzügige Spiel- und Erholungsbereiche sowie eine hervorragende Infrastruktur sorgt die Stadt für eine höchstmögliche Wohnqualität. Mit dem Stadtquartier Wolfganggasse wurden dabei innovative neue Wege beschritten. Hier wurde generationenübergreifend und familienfreundlich gedacht und gleichzeitig konnte durch die Revitalisierung eines stillgelegten Remise-Geländes ohne Neuversiegelung zentrumsnahe gebaut werden. Durch das Pilotprojekt im Gemeindebau NEU in Zusammenarbeit mit dem KFV wollen wir einen zusätzlichen Beitrag für die Sicherheit der kleinsten Bewohnerinnen und Bewohner leisten. Denn beim Schutz von Kindern gilt die Regel: Safety first!“, unterstreicht Vizebürgermeisterin und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál.

„Wenn es um das Leben von Kindern geht, gibt es keine Kompromisse. Jeder einzelne Unfall, der verhindert werden kann, ist ein großer Gewinn. Wir freuen uns besonders über diese wichtige Initiative und unterstützen diese sehr gerne", betont KFV-Direktor Othmar Thann.

„Der Elisabeth-Schindler-Hof ist ein gutes Beispiel dafür, wie Kindersicherheit in Wohngebieten gewährleistet werden kann. Wir freuen uns sehr, dass wir den Familien in Meidling das KFV-Kindersicherheits-Kit zur Verfügung stellen können. Es ist ein wertvoller Beitrag für ein sicheres Umfeld für unsere Kinder“, so der Bezirksvorsteher aus Meidling, Wilfried Zankl.

Das Kindersicherheits-Kit für eine unfallfreie Kindheit in den eigenen 4 Wänden

Der Einsatz zur Erhöhung von Kindersicherheit ist besonders wichtig: Alle fünf Minuten (2021: 110.100 Unfälle) verunglückt in Österreich ein Kind so schwer, dass es im Krankenhaus behandelt werden muss, alle zwei bis drei Wochen stirbt in Österreich ein Kind unter 15 Jahren an den Folgen eines Unfalles. Im Jahr 2021 verletzten sich allein in Wien 5.900 Kinder bei Unfällen in der Wohnung. 75 Prozent der Unfälle passieren zu Hause und in der Freizeit. Damit gehören Unfälle nach wie vor zu den höchsten Gesundheitsrisiken für Kinder.

„Durch die Stärkung des elterlichen Risikobewusstseins sowie durch einfache Sicherheitsmaßnahmen lassen sich Haushalte kindersicher gestalten und Unfälle vermeiden. Besonders tragisch sind Unfälle wie zum Beispiel die regelmäßig wiederkehrenden tödlichen Fensterstürze, die durch entsprechende Maßnahmen leicht vermeidbar wären“, appelliert Thann.

„Am Tag des Wiener Wohnbaus im September 2022 haben wir erstmals mit dem KFV zum Thema Kindersicherheit im Wohnbereich kooperiert. Das Interesse war so groß, dass wir diese Zusammenarbeit fortsetzen wollen. Geborgenheit und Sicherheit sind wichtige Werte – das Vermeiden von Unfällen ist dabei ein zentraler Aspekt.“ so Mag. Josef Cser, Geschäftsführer von Wohnservice Wien.

Ein neues Quartier für Familien

Auf dem Areal des ehemaligen Betriebsbahnhofes der Wiener Lokalbahnen mit etwa 31.000 m² entsteht zurzeit ein modernes Stadtquartier mit rund 850 geförderten Wohnungen.

Der neue Stadtteil in Zentrumsnähe wird rund 2.000 Bewohner*innen aller Generationen ein passendes und leistbares Zuhause bieten. Innovationen wie unterschiedliche Wohnformen für Alleinerziehende, aber auch die generationenübergreifende Gestaltung der Einrichtungen und Angebote machten das Projekt zu einem Vorzeigebeispiel der Internationalen Bauausstellung Wien 2022 für das soziale Wohnen der Zukunft.

So umfasst das Quartier auch ein Pflegewohnhaus, ein Lehrlingswohnheim, Werkstätten zur Berufsausbildung, eine Pflegeschule, einen Kindergarten, einen Supermarkt sowie weitere Geschäftslokale. Die schöne Remise blieb erhalten und wird voraussichtlich ab dem kommenden Frühjahr als „Gleisgarten“, einer Art moderner Markthalle mit Erlebnischarakter, das pulsierende Herz des Stadtquartiers darstellen.

Familienfreundlicher neuer Gemeindebau

Auch der neue Gemeindebau (Architektur: Peretti+Peretti; Landschaftsplanung: rajek barosch) kann sich sehen lassen. Nicht nur die Leistbarkeit der Wohnungen, sondern auch deren praktische und flexibel nutzbare Grundrisse sowie die großzügigen privaten und gemeinschaftlichen Freiräume punkteten bei den Bewohner*innen, die kürzlich bereits alle einziehen konnten.

Jede Wohnung verfügt über Balkon, Loggia oder Terrasse, in jedem Geschoss gibt es Abstellräume. Von der Gemeinschaftsdachterrasse aus eröffnet sich ein traumhafter Blick über Wien. Gleich neben der Waschküche im Erdgeschoss befindet sich ein großzügig ausgestatteter Gemeinschaftsraum.

Die Grünanlagen umfassen einen Kleinkinderspielplatz sowie einen gemeinsamen Kinder- und Jugendspielbereich mit den benachbarten Wohnbauten. Die Grün- und Freiräume im ganzen Stadtteil sind übrigens bauplatzübergreifend gestaltet und können somit von allen Bewohner*innen genutzt werden.

Auch sonst sind Maßnahmen zur Begrünung, Kühlung, Beschattung und Durchlüftung des Quartiers zur Stärkung der Klimaresilienz vorgesehen. Elektroladestationen sollen E-Mobilität ermöglichen, auch die Nähe zu öffentlichen Verkehrsanbindungen fördert die klimafreundliche Fortbewegung.

„Alle neuen Gemeindebauten sind familienfreundlich gestaltet. Dass zahlreiche Kinder mit ihren Familien in die Gemeindewohnungen in der Wolfganggasse eingezogen sind, beweist erneut die Treffsicherheit und attraktive Qualität des Wohnungsangebots. Dazu zählt eine durchdachte und flexible Raumaufteilung ebenso wie ein schöner Gemeinschaftsraum mit Küche und Sicht auf den Spielplatz. Auf diese Weise wird auch die gute Nachbarschaft von Anfang an unterstützt. Zusätzlich bietet das ganze neue Wohnviertel vielfältige Möglichkeiten für Familien. Einen Kindergarten gibt es etwa gleich nebenan“, freut sich Wiener Wohnen-Vizedirektor Thomas Machanec.

Um das gute Miteinander zu fördern, begleitet zudem wohnpartner die Bewohner*innen in bewährter Weise in der Anfangszeit.

Der Elisabeth-Schindler-Hof ist der sechste fertiggestellte neue Gemeindebau. Mit dem Karl-Heinz-Hora-Hof im 2. Bezirk, dem Barbara-Prammer-Hof und der Wohnhausanlage am Eisring Süd im 10. Bezirk, dem Wildgarten-Hof im 12. Bezirk sowie dem Gemeindebau in Neu Leopoldau im 21. Bezirk wurden somit insgesamt 850 erschwingliche und gleichzeitig hochwertige Gemeindewohnungen NEU ihren Bewohner*innen übergeben. (Schluss)

