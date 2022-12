Strasser: Ausweitung des AMA-Marketingsystems erhöht regionale Wertschöpfung

Zukünftig auch AMA-Marketingbeiträge für alle landwirtschaftlichen Flächen, um Finanzierung und Vermarktung sicherzustellen

Wien (OTS/ÖVP-PK) - Gestern wurde der Beschluss der AMA-Gesetzesnovelle im Parlament gefasst. Künftig wird das AMA-Marketingbeitragssystem neben bestehenden Produktbeiträgen für Schlachttiere, Legehennen, angelieferte Milch, Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnisse auch auf alle landwirtschaftlichen Nutzflächen ausgeweitet. „Mit der Novelle des AMA-Gesetzes stärken wir die zentrale Marke der Landwirtschaft - das AMA-Gütesiegel. Es ist Garant für kontrollierte Herkunft aus Österreich und gibt den Konsumenten Sicherheit beim Einkauf. Diese Weiterentwicklung ist notwendig, um ein stabiles und flächendeckendes System zu garantieren, das die hochwertigen Produkte unsere Bäuerinnen und Bauern bestmöglich vermarktet. So kann die Wettbewerbsfähigkeit der österreichischen Landwirtschaft gesichert werden“, erklärt ÖVP-Agrarsprecher Abg.z.NR DI Georg Strasser.

Mit der Einbindung aller landwirtschaftlichen Flächen in das AMA-Marketing System wird die Ausweitung des AMA-Gütesiegels vorangetrieben. Strasser betont die Wertigkeit des Gütesiegels: „Im Supermarkt wird die Herkunft der Produkte immer weniger sichtbar. Bei fast 60 Prozent der Brot- und Backwaren im Supermarkt wird die Herkunft des Getreides gar nicht angegeben. Deshalb fordern unsere Bäuerinnen und Bauern schon seit Jahren eine Ausweitung auf diese Lebensmittel. Das schafft einen verlässlichen und transparenten Durchblick für die Konsumentinnen und Konsumenten beim täglichen Einkauf.“

Die österreichische Landwirtschaft hat mit vielen Herausforderungen zu kämpfen – die Anforderungen der Gesellschaft an sie steigen kontinuierlich an. „Mit den AMA-Beiträgen wird in die Kommunikation der österreichischen Landwirtschaft investiert. Jeder eingesetzte Euro Marketingbeitrag bringt bis zu drei Euro mehr an Wertschöpfung bei unseren bäuerlichen Produkten. Beispielsweise kann ein AMA-Gütesiegel Stier um etwa 120 Euro mehr am Markt verkauft werden. Nur mit einer aktiven Kommunikation und klare Botschaften können die Produkte und somit auch die Leistung unserer Bauernfamilien attraktiv vermarktet werden“, so Strasser abschließend.

