SPORT 2000 setzt auf Ausbildung junger Talente und laufende Weiterbildung von Personal

Viele unserer HändlerInnen und MitarbeiterInnen üben Sportarten in ihrer Freizeit teils auf sehr hohem Niveau aus, statten sich dafür mit Equipment aus den Stores aus und können ihr Know-how im Job und der Beratung optimal anwenden. Davon profitieren HändlerInnen, MitarbeiterInnen und vor allem KundInnen Dr. Holger Schwarting, Vorstand von SPORT 2000 Österreich 1/2

Die Erwartungen und Anforderungen an Jobs im Sportfachhandel sind sehr unterschiedlich. Zum einen verändern sich bedingt durch den Kulturwandel die Ansprüche der ArbeitnehmerInnen. Zum anderen ist die Personalsituation unserer TourismushändlerInnen stark geprägt von Saisonen. Um auch zukünftig Menschen für den Sportfachhandel zu begeistern, brauchen wir neue, differenzierte Zugänge Dr. Holger Schwarting, Vorstand von SPORT 2000 Österreich 2/2

Ohlsdorf (OTS) - Der Sportfachhandel galt noch vor einigen Jahren als „product business“. Heute entwickelt er sich immer mehr zu einem „people business“. Top geschultes Personal ist das große Plus gegenüber reinen Webshops und Diskontern. Dem Fachkräftemangel mit der Ausbildung junger Talente und der ständigen Weiterbildung von Personal entgegenzuwirken, ist in der Strategie von SPORT 2000 fix verankert. „ Die Erwartungen und Anforderungen an Jobs im Sportfachhandel sind sehr unterschiedlich. Zum einen verändern sich bedingt durch den Kulturwandel die Ansprüche der ArbeitnehmerInnen. Zum anderen ist die Personalsituation unserer TourismushändlerInnen stark geprägt von Saisonen. Um auch zukünftig Menschen für den Sportfachhandel zu begeistern, brauchen wir neue, differenzierte Zugänge “, so Dr. Holger Schwarting, Vorstand von SPORT 2000 Österreich, der im Sportfachhandel spannende Jobperspektiven sieht. Ein Job bei einem der 239 SPORT 2000 HändlerInnen oder in der Zentrale bietet sportbegeisterten Menschen die Möglichkeit, Hobbys mit der Arbeit zu verbinden. „ Viele unserer HändlerInnen und MitarbeiterInnen üben Sportarten in ihrer Freizeit teils auf sehr hohem Niveau aus, statten sich dafür mit Equipment aus den Stores aus und können ihr Know-how im Job und der Beratung optimal anwenden. Davon profitieren HändlerInnen, MitarbeiterInnen und vor allem KundInnen “, spricht Dr. Holger Schwarting, Vorstand von SPORT 2000 Österreich, über die gelebte Expertise bei SPORT 2000. Weitere Informationen und Bilder finden Sie unter: https://bit.ly/3BB9dr7

Rückfragen & Kontakt:

Impuls Public Relations | Katharina Brunnmayr

katharina @ impulskommunikation.at

Tel.: +43 732 234940 | Mobil: +43 676 9505311