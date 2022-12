OMV bestellt Berislav Gaso als neues Vorstandsmitglied für Energy

Wien (OTS) - Der Aufsichtsrat der OMV Aktiengesellschaft hat Berislav Gaso (48) zum neuen Vorstandsmitglied für den Geschäftsbereich Energy bestellt. Berislav Gaso hat die Bestellung angenommen und wird die Position ab 1. März 2023 übernehmen. Die Funktionsperiode erstreckt sich über einen Zeitraum von drei Jahren, mit einer Option auf Verlängerung um zwei Jahre im gegenseitigen Einvernehmen.



Berislav Gaso ist derzeit Executive Vice President für Exploration & Production (E&P) der MOL-Gruppe. Zuvor hatte er verschiedene Managementfunktionen in der MOL-Gruppe inne – im Bereich E&P und im Finanzbereich ebenso wie auch bei INA, die seit 2008 zur MOL-Gruppe gehört. Davor war Berislav Gaso Junior Partner bei McKinsey & Company.



Reinhard Florey, Finanzvorstand der OMV, wird ab 1. Jänner 2023 bis zum Antritt von Berislav Gaso als Vorstandsmitglied interimistisch die Verantwortung für den Geschäftsbereich Energy übernehmen.



Mark Garrett, Vorsitzender des OMV Aufsichtsrates: "Der Energy Bereich ist einer der wichtigsten Treiber für die Transformation der OMV im Rahmen der neuen Strategie 2030. Der Schwerpunkt dieses Bereichs wird zunehmend auf erneuerbaren Energien wie Geothermie und der Nutzung von Lagerstätten für die Entwicklung von Lösungen zur CO2-Abscheidung liegen. Ich freue mich, einen so erfahrenen Energieexperten wie Berislav Gaso an Bord holen zu können, der über umfangreiche internationale Erfahrung mit großen Transformationen verfügt und zuletzt die E&P-Verantwortung für 13 Länder innehatte."

CV Berislav Gaso

seit 2016: MOL Gruppe, Executive Vice President für Exploration & Production

2015 - 2016: MOL Gruppe, Chief Operating Officer für Exploration & Production

2012 - 2015: MOL Gruppe, Senior Vice President für Controlling, Accounting & Tax

2010 - 2012: MOL Gruppe/INA d.d., Executive Director des Corporate Center

2005 - 2010: McKinsey & Company Inc., Associate Principal

2005: PhD in Betriebswirtschaftslehre, Universität St. Gallen, Schweiz

2001: Master in Maschinenwesen, Technische Universität München, Deutschland





Hintergrundinformation:

OMV Aktiengesellschaft

Die OMV ist mit einem Konzernumsatz von EUR 36 Mrd und einem Mitarbeiterstand von rund 22.400 im Jahr 2021 eines der größten börsennotierten Industrieunternehmen Österreichs.



Im Bereich Chemicals & Materials zählt die OMV durch ihre Tochtergesellschaft Borealis zu den weltweit führenden Anbietern fortschrittlicher und kreislauforientierter Polyolefinlösungen und ist eine europäische Marktführerin im Bereich Basischemikalien, Pflanzennährstoffen und Kunststoffrecycling. Gemeinsam mit den zwei wichtigen Joint Ventures – Borouge (mit ADNOC, in den VAE und Singapur) und Baystar™ (mit TotalEnergies, in den USA) – liefert Borealis Produkte und Dienstleistungen für Kunden auf der ganzen Welt. Der OMV Geschäftsbereich Refining & Marketing produziert und vermarktet Kraftstoffe sowie Rohstoffe für die chemische Industrie, betreibt drei Raffinerien in Europa und hält eine Beteiligung von 15% an einem Raffinerie Joint Venture in den VAE. Die OMV betreibt rund 1.800 Tankstellen in zehn europäischen Ländern. Zu den Aktivitäten gehört zudem Gas & Power Osteuropa, wo sie auch ein Gaskraftwerk in Rumänien betreibt. Im Geschäftsbereich Exploration & Production exploriert, erschließt und produziert die OMV Öl und Gas in den vier Kernregionen Mittel- und Osteuropa, Mittlerer Osten und Afrika, Nordsee sowie Asien-Pazifik. Die durchschnittliche Tagesproduktion lag 2021, inklusive der Produktion eines Joint Ventures in Russland, bei 486.000 boe/d mit einem Schwerpunkt auf der Produktion von Erdgas (~60%). Ab dem 1. März 2022 werden die russischen Unternehmen nicht mehr konsolidiert. Zu den Aktivitäten gehört Gas Marketing Westeuropa, wo sie auch Gasspeicher in Österreich und Deutschland betreibt.



Die OMV wird sich von einem integrierten Öl-, Gas- und Chemieunternehmen zu einer führenden Anbieterin von innovativen nachhaltigen Kraftstoffen, Chemikalien und Materialien entwickeln und dabei eine weltweit führende Rolle in der Kreislaufwirtschaft einnehmen. Mit der Umstellung auf ein CO2-armes Geschäft, verfolgt die OMV das Ziel, bis spätestens 2050 in allen drei Scopes klimaneutral zu werden.









Rückfragen & Kontakt:

Social Media:

http://facebook.com/OMV

http://twitter.com/omv

http://youtube.com/omv

http://instagram.com/omv

http://linkedin.com/company/omv

OMV Aktiengesellschaft

Andreas Rinofner

+43 1 40440-21357

public.relations @ omv.com

http://www.omv.com

http://blog.omv.com

http://omv-mediadatabase.com