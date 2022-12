WIENWOCHE 2023: „It’s getting cold in here!”

Offener Aufruf zur Projekteinreichung bis Dienstag, 31. Jänner 2023

Wien (OTS) - Von 15. bis 24. September 2023 findet die zwölfte Auflage des aktivistischen Kulturfestivals WIENWOCHE in Wien statt. Unter dem Titel „It’s getting cold in here!“ fragt WIENWOCHE 2023 nach sozialen und politischen Implikationen der Klimakrise.

„WIENWOCHE 2023 ruft zu einer kollektiven Bündelung der Kräfte und Stimmen gegen die wirtschaftliche und soziale Kälte auf. Wir stellen uns eine Stadt ohne Ausbeutung, Ausgrenzung, Illegalität, Prekarität und Entmenschlichung vor und glauben, dass wir nur gemeinsam eine wärmere Realität schaffen können“, erläutert Jelena Micić, künstlerische Leiterin der WIENWOCHE seit 2022.

„Mit dem offenen Aufruf zur Projekteinreichung wollen wir Allianzen schmieden, Orte der Begegnung und des Nachdenkens schaffen. Wir wollen durch künstlerische Interventionen lautstark aufmischen und die Logik der individuellen Profitmaximierung stören. Die Wut staut sich“, ergänzt Denise Palmieri, Co-Kuratorin WIENWOCHE 2023.

WIENWOCHE 2023: Links & Info:

Uns ist kalt, während die Welt brennt

WIENWOCHE 2023 sucht nach politischen, aktivistischen und künstlerischen Interventionen, Aktionen, Performances und Ausstellungen. Ausdrücklich auch dazu eingeladen und willkommen geheißen: die neuen Generationen von Postmigrant*innen und Internationale Communities in Wien. Die eingereichten Projekte sollen die sozialen Rahmenbedingungen und Folgen der Klimakrise unter die Lupe nehmen. „Welche Perspektiven auf, welche Bedürfnisse nach einer wärmeren gemeinsamen Realität lassen sich finden? Wir möchten dazu einen Raum für Begegnung, Reflexion und Synergien öffnen. Wir wollen unsere Wut organisieren“, so Jelena Micić.

Zur Projekteinreichung eingeladen sind Kollektive, Aktionsgruppen und Personen aller Geschlechter, sozialer Gruppen und Hintergründe, die in Wien leben und arbeiten. WIENWOCHE sucht

hybride Formate zwischen politischer Aktion und künstlerischer Arbeit

Kooperationen zwischen Aktivist:innen/Künstler:innen/Artivist:innen, Kooperationen zwischen verschiedenen Initiativen/Aktionsgruppen

interaktiven und partizipativen Austausch mit lokalen Gemeinschaften

Projekte, die das Potenzial haben, relevante Infrastrukturen für die Communities zu schaffen

Projekte in nicht-institutionellen, Off- und alternativen Räumen sowie öffentlichen Räumen

Projekte, die speziell für bestimmte historisch und kulturell bedeutsame Räume in Wien konzipiert sind.

Die Einreichfrist endet am Dienstag, 31. Jänner 2023. Die Projekte werden von einer Jury (drei externe Mitglieder, künstlerische Leiterin und Co-Kuratorin sowie der Vorstand) im Rahmen einer öffentlichen Sitzung ausgewählt.

WIENWOCHE 2023 Open Call Informationsveranstaltung und Q&A

Montag, 16. Jänner 2023, 16:00 – 18:00 Uhr

Zoom

Meeting ID: 862 4115 0413 | Passwort: 986871



Rückfragen & Kontakt:

WIENWOCHE

die jungs kommunikation / Martin Lengauer

+43 699 100 88 057

presse @ wienwoche.org

https://www.wienwoche.org