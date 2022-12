„Lemonie“: 66 Wohnungsübergaben in Ottakringer 3SI-Neubau

3SI Immogroup: Niedrigenergie-Neubau in Albrechtskreithgasse 32, 1160 Wien bezugsfertig

Wir konnten das Neubau-Projekt „Lemonie“ nach Zeitplan realisieren und – sogar noch vor dem eigentlich geplanten Fertigstelldatum im Frühjahr 2023 – an die neuen Eigentümerinnen und Eigentümer vor Weihnachten übergeben Ing. Michael Schmidt | Geschäftsführer 3SI Immogroup 1/5

Lemonie hat die Käuferinnen und Käufer nicht nur durch seine Qualität, sondern auch die durchdacht geschnittenen Wohnungsgrundrisse überzeugt, die etwa zwei Schlafzimmer auf Wohnflächen von rund 60 m2 vorsahen. So konzipierter, hochwertiger und vor allem leistbarer Wohnraum im Eigentum hat in Wien Seltenheitswert. Der Umstand, dass in der Nähe von „Lemonie“ auch ab 2026 die neue U-Bahn-Linie U5 halten wird und damit eine bequeme und vor allem rasche Verbindung in die Wiener Innenstadt ermöglicht, war ein zusätzlicher Kaufanreiz Gerhard Klein | Geschäftsführer 3SI Makler 2/5

Über 20 Anleger haben davon Gebrauch gemacht und sich so nicht nur Kosten, sondern auch die Mühen einer Selbstvermarktung gespart Gerhard Klein | Geschäftsführer 3SI Makler 3/5

Zusätzlich konnten wir den neuen Eigentümerinnen und Eigentümern tolle Vergünstigungen für Küchen, Einrichtung und auch Versicherungen anbieten. Das Interesse daran war ebenfalls stark. Gerhard Klein | Geschäftsführer 3SI Makler 4/5

Wir haben in Ottakring mit fast 70 Wohnungen ein relativ großes Bauprojekt realisiert – ausgesprochen erfolgreich, wie ich meine. Von den 67 Wohnungen ist nur mehr ein Objekt verfügbar, das spricht zweifellos für die Attraktivität Lemonies Ing. Michael Schmidt | Geschäftsführer 3SI Immogroup 5/5

Wien (OTS) - Nach eineinhalb Jahren Bauzeit übergab der Bauträger 3SI Immogroup nun, noch vor dem geplanten Fertigstelldatum 2023, fast siebzig neu errichtete Niedrigenergie-Wohnungen an ihre Eigentümer. Die barrierefreien Objekte, fast alle mit Freifläche, waren besonders bei Anlegern begehrt. Mehr als 20 Wohnungen gelangen nun über 3SI Makler als Mietwohnungen erneut auf den Markt.

Insgesamt 67 Eigentumswohnungen mit Wohnflächen zwischen 30 m2 und 107 m2 brachte der Bauträger 3SI Immogroup mit dem attraktiven gelb-weißen Niedrigenergie-Neubau auf den Wiener Wohnungsmarkt. Nach dem Spatenstich im Mai 2021 und der Dachgleiche vor rund 6 Monaten konnten nun die fertiggestellten Wohnungen übergeben werden. „ Wir konnten das Neubau-Projekt „Lemonie“ nach Zeitplan realisieren und – sogar noch vor dem eigentlich geplanten Fertigstelldatum im Frühjahr 2023 – an die neuen Eigentümerinnen und Eigentümer vor Weihnachten übergeben “, zeigt sich Bauherr Michael Schmidt, Geschäftsführer der 3SI Immogroup, erfreut.

Die barrierefreien 1- bis 4-Zimmerwohnungen in Top-Lage Ottakrings wurden unter anderem mit hochwertigem Eichenparkett, Fernwärmeanschluss, Fußbodenheizung, teilweisem Sonnenschutz und attraktiven Freiflächen ausgestattet. „ Lemonie hat die Käuferinnen und Käufer nicht nur durch seine Qualität, sondern auch die durchdacht geschnittenen Wohnungsgrundrisse überzeugt, die etwa zwei Schlafzimmer auf Wohnflächen von rund 60 m2 vorsahen. So konzipierter, hochwertiger und vor allem leistbarer Wohnraum im Eigentum hat in Wien Seltenheitswert. Der Umstand, dass in der Nähe von „Lemonie“ auch ab 2026 die neue U-Bahn-Linie U5 halten wird und damit eine bequeme und vor allem rasche Verbindung in die Wiener Innenstadt ermöglicht, war ein zusätzlicher Kaufanreiz “, betont Gerhard Klein, Geschäftsführer von 3SI Makler.

Besonders gefragt war das exklusive Angebot der 3SI Makler an „Lemonie“-Anleger, die von ihnen erworbene Wohnung durch 3SI Makler direkt wieder vermarkten zu lassen und in die Vermietung zu bringen – kostenlos. „ Über 20 Anleger haben davon Gebrauch gemacht und sich so nicht nur Kosten, sondern auch die Mühen einer Selbstvermarktung gespart “, so Klein „ Zusätzlich konnten wir den neuen Eigentümerinnen und Eigentümern tolle Vergünstigungen für Küchen, Einrichtung und auch Versicherungen anbieten. Das Interesse daran war ebenfalls stark. “

Geht es nach den Plänen von 3SI-Geschäftsführer Michael Schmidt, wird „Lemonie“ nicht das letzte umfangreiche Neubauprojekt für Wien gewesen sein. „ Wir haben in Ottakring mit fast 70 Wohnungen ein relativ großes Bauprojekt realisiert – ausgesprochen erfolgreich, wie ich meine. Von den 67 Wohnungen ist nur mehr ein Objekt verfügbar, das spricht zweifellos für die Attraktivität Lemonies “, zeigt sich Schmidt begeistert. Für 2023 hat der familiengeführte Bauträger bereits drei große Neubauprojekte im 14., 18. sowie im 22. Bezirk in Planung.

ÜBER DIE 3SI IMMOGROUP

Die 3SI Immogroup ist ein seit drei Generationen bestehendes Wiener Familienunternehmen, das sich auf die Revitalisierung und Entwicklung von Zinshäusern sowie den hochwertigen Ausbau von Dachböden spezialisiert hat. Neben der Sanierung historischer Bausubstanz trägt die 3SI Immogroup als Bauträger seit Jahren auch aktiv zu nachhaltiger Wohnraumschaffung im Neubausegment bei.

Das Familienunternehmen mit Sitz in der Tegetthoffstraße 7 zwischen Oper und Albertina hält aktuell über 100 Zinshäuser mit einer Gesamtfläche von mehr als 120.000 Quadratmetern in seinem Bestand. Mit fünfzig MitarbeiterInnen und jährlichen Investitionen im dreistelligen Millionenbereich zählt die 3SI Immogroup zu den führenden Projektentwicklern in Wien und Graz.

