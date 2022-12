Tiroler Tageszeitung, Leitartikel, Ausgabe vom 14. Dezember 2022. Von Floo Weißmann. "Europas Glaubwürdigkeit".

Innsbruck (OTS) - Ungarn unter Viktor Orbán und die Korruptionsaffäre im EU-Parlament rühren an Europas Grundwerten. Sie erfordern konkrete Schritte zur Verteidigung von Rechtsstaatlichkeit und Demokratie.

Nach jahrelangem Tauziehen friert die EU nun doch Milliardenhilfen für Ungarn ein. Das ist eine beispiellose Sanktion gegen ein Mitgliedsland und ein später Erfolg für all jene, die schon lange fordern, dass Europa auf die undemokratischen Entwicklungen in Ungarn reagieren muss.

Allerdings konnte Ungarn den Umfang der Sanktion verringern. Als Mittel der Erpressung dienten Budapest zwei Beschlüsse, die Einstimmigkeit erfordern – die Finanzhilfe für die Ukraine und die Beteiligung Europas an einer globalen Mindeststeuer für Unternehmen. Die ungarische Führung verkauft die Einigung deshalb zu Hause sogar als Sieg, und für ihre Kritiker bleibt ein bitterer Beigeschmack. Der EU fehlen geeignete Strukturen, um Verstöße gegen die gemeinsamen Werte entschlossener ahnden zu können.

Das Tauziehen dürfte in den nächsten Monaten weitergehen. Ungarns Premier Viktor Orbán schlachtet bereits die Korruptionsaffäre im EU-Parlament propagandis­tisch aus. Ausgerechnet dort, wo gegenüber Ungarn oft der Zeigefinger erhoben wurde, ermitteln nun die belgischen Behörden. Der Schaden für das Parlament und die EU als Ganzes ist angerichtet, und die Affäre bildet nur die Spitze eines Eisbergs aus mutmaßlich illegaler sowie aus legaler, aber politisch und moralisch fragwürdiger Einflussnahme auf die europäische Politik. Im konkreten Fall soll Katar versucht haben, EU-Akteure zu schmieren. Aber man braucht nicht viel Phantasie, um sich auszumalen, dass auch andere Staaten, Weltkonzerne wie Google und viele andere in Brüssel massiv in die Wahrung ihrer Interessen investieren.

Die Parallele zwischen Ungarn und dem Skandal im EU-Parlament liegt vordergründig im Kampf gegen Korruption. Die EU muss jeweils durch konkrete Maßnahmen ihre Glaubwürdigkeit und ihr Funktionieren als rechtsstaatlicher Raum sicherstellen.

Dahinter schwingt eine größere Erzählung mit: die vom Ringen zwischen Demokratie und Autoritarismus. Das gemeinsame Eu­ropa ist im Inneren herausgefordert durch die Art, wie Orbán sein Land regiert, sowie durch andere, die sein Weltbild teilen. Und es steht zugleich unter Druck von antidemokratischen Regimen außerhalb der EU – von Desinformation made in Russia bis zur mutmaßlichen Bestechung durch Katar.

Im steten Ringen um eine weniger unvollkommene Demokratie setzt die Sanktion gegen Ungarn ein wichtiges Signal. Ein weiteres Signal wäre eine umfassende Reform der Regeln für Lobbyismus in Brüssel, gerade auch für ausländische Akteure. Entscheidend wird sein, ob Europa nach der aktuellen Aufregung zur alten Tagesordnung zurückkehrt – oder eine neue macht.





