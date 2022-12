Oö. Volksblatt: "Abgeschlossen" (von Herbert SCHICHO)

Ausgabe vom 14. Dezember 2022

Linz (OTS) - Ein Streik bei den Eisenbahnern ist also vom Tisch, die Verhandler konnten schließlich doch noch einen Kompromiss finden. Die Arbeitnehmer können sich über ein saftiges Plus freuen, die Arbeitgeber haben die Kosten dafür etwas in die Zukunft verlegt. Was insofern ein bisschen verlogen ist, weil zahlen wird es eh der Steuerzahler müssen. Diesmal hätten die Neos sogar zwei Gründe, diesen Abschluss abzulehnen: Erstens saß auch hier der Steuerzahler nicht am Verhandlungstisch und zweitens geht es wegen seiner Westbahn auch aufs Börserl von Neos-Financier Haselsteiner. Als Gewinner dieses Konfliktes sieht sich auf jeden Fall die Eisenbahner-Gewerkschaft. Die Streikkarte hat gewirkt, die Befragung der Mitglieder wird wohl eher eine Formsache werden. Damit bekommen innerhalb des ÖGB die Hardliner Aufwind und man kann mit weiteren Kampfansagen rechnen.

Wobei man mittelfristig den gesellschaftlichen Anspruch der Gewerkschaft hinterfragen muss. Die guten Abschlüsse beim Öffentliche Dienst (zwischen 7,15 und 9,42 Prozent) und den Eisenbahnern (zwischen 8 und 12 Prozent) zeigen vor allem eines: Die Gewerkschaft ist dort stark, wo es eben nicht um Wettbewerb oder Marktwirtschaft geht. Wo es nicht darum geht, dass das ausbezahlte Gehalt vorab verdient werden muss.

