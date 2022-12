US-Unternehmen für die Entwicklung von Solarprojekten im Versorgungsbereich zu verkaufen: 10-GW-Pipeline

Asheville, N.C. (ots/PRNewswire) - ASHEVILLE, N.C., 13. Dezember 2022 /PRNewswire/-- Innovative Solar Systems, LLC (ISS), ein nationales Solarprojektentwicklungsunternehmen mit Sitz in Asheville, NC (USA), das über ein aktives 10-GW-Projektportfolio verfügt, wird zum sofortigen Verkauf zu einem Festpreis von 150 Millionen USD angeboten. Der Käufer von ISS hat die Möglichkeit, innerhalb von drei Jahren einen Bruttogewinn von 1,7 bis 4,8 Mrd. USD zu erzielen, indem er den Ausbau der 2,5-GW-Solarprojekte des Unternehmens in Texas (ERCOT) finanziert, für die innerhalb von 12 bis 18 Monaten nach Abschluss der Übernahme Anschlussverträge vorliegen und die baureif sein werden. Eine unabhängige dritte Partei hat kürzlich einen vollständigen Bewertungsbericht zu ISS erstellt, der für ISS einen aktuellen Wert von 220 bis 328 Mio. USD angibt.

ISS hat in seiner 11-jährigen Geschichte etwa 3 GW an PV-Anlagen für Versorgungsunternehmen entwickelt und verkauft und ein Portfolio von etwa 10 GW an Solarprojekten aufgebaut. ISS ist einer der größten Entwickler von Solarkraftwerken für Versorgungsunternehmen in den USA. ISS konzentriert sich auf die Entwicklung von Solarprojekten im Frühstadium, die Identifizierung und Sicherung von Schlüsselstandorten, die technische Planung dieser Projekte und die Erlangung endgültiger Zusammenschaltungsvereinbarungen mit den Übertragungsnetzbetreibern. Das ISS-Team verhandelt auch die EPC-Verträge für den Bau der Projekte und sichert die Quellen für Strombezugsverträge (PPA) mit einwandfreier Bonität. Die Projekte im aktuellen 10-GW-Portfolio von ISS haben eine Größe von 20 MW bis weit über 200 MW, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf Texas liegt.

Innovative Solar Systems, LLC ist ein gut geführter, profitabler Entwickler von Solargroßanlagen mit einer Projektpipeline von 10 GW AC, die sich über viele wichtige US-Bundesstaaten erstreckt. Der Wert der aktuellen Projektpipeline wird in Bewertungsberichten Dritter, die das Unternehmen potenziellen Käufern dieser Unternehmensübernahme zur Verfügung stellen kann, auf 220 bis 328 Mio. USD geschätzt. Der US-Solarmarkt für Energieversorger ist robust und wird durch Kostensenkungen in der Solartechnologie, die Nachfrage nach erneuerbaren Energien, steigende Strompreise und neue Anreize im Zusammenhang mit dem U.S. Inflation Reduction Act vorangetrieben. Die 2,5 GW des ISS-Portfolios, die in Texas in Kürze baureif sein werden, stellen eine beträchtliche Chance für einen Investor dar, der über das Kapital verfügt, um 2,5 Mrd. USD in den Bau des Projekts zu investieren, um innerhalb weniger Jahre Bruttogewinne von bis zu 4,8 Mrd. USD zu erzielen. Besuchen Sie uns, um mehr zu erfahren https://innovativesolarsystemsllc.com/

johngreen @ innovativesolarsystemsllc.com

John E Green – CEO

+1 (828)-215-9064

