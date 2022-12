FPÖ – Brückl: „Corona darf an unseren Schulen kein Thema mehr sein“

Für die Aufholung von Lernrückständen muss ein ausreichendes Budget für zusätzliche Fördermaßnahmen 2023 zur Verfügung gestellt werden

Wien (OTS) - „Corona ist - mit Ausnahme von Wien und China - grundsätzlich aus dem Leben der Menschen verschwunden. Die Angst, die zwei Jahre lang von ÖVP und Grünen aufgebaut und dann zwanghaft versucht wurde, diese Angst auch lange aufrechtzuerhalten, ist verschwunden und bei den Menschen Gott sei Dank nicht mehr zu spüren. Dennoch budgetiert diese Regierung für 2023 120 Millionen Euro Steuergeld für Covid-Gesundheitsmaßnahmen an unseren Schulen (Antigen- und PCR-Testungen, Masken und Desinfektionsmittel), kritisierte heute FPÖ-Bildungssprecher NAbg. Hermann Brückl in seinem Debattenbeitrag. „Es muss nun endlich mit diesem Corona-Fetischismus an unseren Schulen Schluss sein“, forderte Brückl.

„Gerade unsere Schüler sind es aber, die in den vergangenen drei Jahren unter diesen unverhältnismäßigen und überzogenen Corona-Maßnahmen von ÖVP und Grünen massiv gelitten haben - von psychischen Schäden bis hin zu Bildungslücken und Bildungsverlusten. Alle Studien und Statistiken bestätigen diese Umstände und belegen auch, wie massiv die Kinder tatsächlich geschädigt wurden“, betonte Brückl.

„Das Verwerflichste ist für uns, dass man unseren Kindern einen massiven Schaden zugefügt hat, ihnen aber nicht einmal zugesteht, dass sie die größten Opfer dieser verfehlten Corona-Politik sind. Schwarz-Grün muss sich der Verantwortung stellen und es muss alles dafür getan werden, dass die aufgetretenen Bildungslücken und Bildungsverluste behoben werden können. Aus diesem Grund muss für die Aufarbeitung von Lernrückständen ein ausreichendes Budget für zusätzliche Fördermaßnahmen 2023 von ÖVP und Grünen zur Verfügung gestellt werden. Wir wollen, dass zukünftig Corona an unseren Schulen kein Thema mehr ist“, forderte der FPÖ-Bildungssprecher.

