PHARMANUTRA S.P.A. GRÜNDET TOCHTERGESELLSCHAFT PHARMANUTRA U.S.A. CORP. FÜR VERTRIEB IN DEN USA

Pisa, Italien (ots/PRNewswire) - Mit der Gründung des neuen Unternehmens, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von PharmaNutra S.p.A., wird der Konzern im Laufe des Jahres 2023 mit dem Vertrieb und der Vermarktung seiner Produkte auf dem US-Markt beginnen.

PharmaNutra S.p.A. (MTA; Ticker PHN), ein auf Nahrungsergänzungsmittel auf Eisen- und Mineralienbasis und Medizinprodukte für Muskeln und Gelenke spezialisiertes Unternehmen, hat heute die Gründung der neuen Gesellschaft PharmaNutra U.S.A. Corp. (PharmaNutra USA), bekannt gegeben, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von PharmaNutra S.p.A. mit Sitz des Hauptbetriebs in Florida (USA) und einem Grundkapital von 300.000 USD.

Das neue Unternehmen wird die Produkte der Gruppe in den USA vertreiben und vermarkten, einem Schlüsselmarkt für die Auslandsentwicklung, der aufgrund seiner Besonderheiten eine physische Präsenz im Land erfordert. In der ersten Hälfte des Jahres 2023 wird PharmaNutra USA mit der Vermarktung von Nahrungsergänzungsmitteln und Medizinprodukten (die als Kosmetika eingestuft werden) unter der Marke PharmaNutra beginnen, sowohl über ausgewählte E-Commerce-Kanäle als auch über den landesweiten Direktvertrieb.

Es handelt sich um eine wichtige strategische Entscheidung, die vor einigen Jahren in den USA mit dem Erhalt amerikanischer Patente für die Produkte der Cetilar®-Reihe und der Registrierung der Marken SiderAL® und Cetilar ® entschlossen eingeleitet wurde.

Andrea Lacorte, der Vorsitzende des Konzerns, erklärte: „Derzeit werden in den USA drei neue, sehr hochkarätige wissenschaftliche Studien durchgeführt, davon zwei zu Sucrosomial®-Eisen und eine zu cetylierten Fettsäuren."

Roberto Lacorte, stellvertretender Vorsitzender von PharmaNutra, erläuterte: „Die Vereinigten Staaten sind ein strategischer Markt, der in Bezug auf Potenzial und Umsatz äußerst wichtig ist. Aus diesem Grund haben wir beschlossen, den Markt über eine hundertprozentige Tochtergesellschaft zu erschließen." Ein beträchtliches Engagement – denn es handelt sich um einen der größten und komplexesten Märkte der Welt, sowohl in Bezug auf das Gebiet als auch auf die Marktposition.

„Die nordamerikanische Abteilung wird sich zum einen mit einer digitalen Direktmarketingstrategie an den Endverbraucher wenden und zum anderen die Wissenschaftswelt direkt ansprechen", fügte Carlo Volpi, COO des Unternehmens, hinzu.

Die Einführung der PharmaNutra-Marken auf dem amerikanischen Markt wird auch durch Online- und Offline-Marketing- und Kommunikationsmaßnahmen unterstützt, sowie durch die Medienberichterstattung, die sich aus der Präsenz des Cetilar-Racing-Teams im amerikanischen Motorsport in der zweiten Saison in Folge ergibt, sowie durch unser Sponsoring mit der Marke Cetilar® des neuen Ferrari-Hypercars, das im März in Florida sein Debüt geben wird.

PharmaNutra S.p.A.

PharmaNutra wurde 2003 gegründet und wird von dem Vorsitzenden Andrea Lacorte und dem stellvertretenden Vorsitzenden Roberto Lacorte geleitet. Das Unternehmen entwickelt einzigartige Nahrungsergänzungsmittel und innovative Ernährungsprodukte, indem es den gesamten Produktionsprozess von den eigens entwickelten Ausgangsstoffen bis hin zum fertigen Produkt durchführt. Die Wirksamkeit der Produkte ist durch eine Fülle von wissenschaftlichen Erkenntnissen belegt, darunter 135 Veröffentlichungen mit mehr als 7000 Probanden. Der Konzern vertreibt und vermarktet seine Produkte in Italien und im Ausland. In Italien werden die Verkaufsaktivitäten über ein Netz von mehr als 160 medizinisch-wissenschaftlichen Kontaktpersonen für die Ärzteschaft abgewickelt, wobei der Schwerpunkt auf der exklusiven Vermarktung der PharmaNutra-Produkte in Apotheken im ganzen Land liegt. Die Vertriebsaktivitäten werden im Ausland in 70 verschiedenen Ländern durch 47 Partner garantiert, die zu den besten Pharmaunternehmen gehören. PharmaNutra ist mit seiner Marke SiderAL® Marktführer bei der Herstellung von eisenhaltigen Nahrungsergänzungsmitteln und kann auf wichtige Patente für seine Sucrosomial®-Technologie verweisen. Im Laufe der Jahre hat der Konzern eine gezielte Strategie für die Verwaltung und Produktion von geistigem Eigentum entwickelt, die auf einer integrierten Verwaltung der verschiedenen Komponenten beruht: geschützte Ausgangsstoffe, Patente, Marken und klinische Nachweise.

