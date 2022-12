Schwarz/Grüne: Wir beenden das Geschäft mit Zufallsgewinnen aus der Teuerungskrise

Nationalrat beschließt Steuer auf Zufallsgewinne von Energieunternehmen

Wien (OTS) - „Die extremen Gewinne, die Energieunternehmen seit Anfang des Jahres schreiben, wird es in dieser Form nicht mehr geben. Die österreichische Zufallsgewinnsteuer macht das möglich. Laut ersten Berechnungen wird sie bis zu vier Milliarden Euro an Gewinnen, die seit dem Ukraine-Krieg die Kassen der Energieunternehmen fluten, abschöpfen. Das ist eine Summe, die in etwa den gesamten Kosten für die Strompreisbremse – also der Senkung der Strompreise für Millionen Östereicher:innen – entspricht. Heute feiern wir damit einen enormen Erfolg für die Gerechtigkeit in Zeiten der höchsten Inflation seit Jahrzehnten”, freut sich Jakob Schwarz, Sprecher der Grünen für Steuern.

„Gleichzeitig sorgen wir aber auch dafür, dass Grüne Investitionen attraktiv bleiben. Mit der Möglichkeit, dass Unternehmen bei Investitionen in Erneuerbare Energien oder Energieeffizienz einen reduzierten Steuersatz zahlen, ist unsere Strompreisbremse zum Vorzeigemodell geworden und wird beispielsweise in Deutschland von Umweltorganisationen eingefordert. Damit haben wir eine Steuer beschlossen, die nachhaltiges Wirtschaften fördert und dabei alle EU-Vorgaben deutlich übertrifft”, betont Schwarz.

