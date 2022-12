FPÖ – Steger: Teuerung rollt über Sportvereine hinweg und Staat kassiert dabei

Vereine werden von Schwarz-Grün nicht unterstützt, grüne Freunderl kassieren ab

Wien (OTS) - „Der Sportbericht 2022 zeigt wieder einmal die Schönfärberei des grünen Sportministers auf, dabei stehen die sportlichen Mühlen im Ausschuss still. Alle Anträge der Opposition werden vertagt oder kopiert und selbst eingebracht - so zum Beispiel die Erhöhung und Anpassung der Reisekostenpauschale, die seit 2009 nicht angeglichen wurde. Bis heute gab es im Ausschuss keinen einzigen Antrag und keine wirkliche Reform vonseiten der Regierung – wo ist Minister Kogler, ist ihm die Regierung schon so peinlich, dass er sich vor der Öffentlichkeit verstecken muss?“, musste sich die freiheitliche Sportsprecherin NAbg. Petra Steger fragen.

„Wo der grüne Vizekanzler und Sportminister Kogler wirklich aktiv ist, zeigt sich an der Vergabe von Werbeaufträgen an befreundete Werbeagenturen, so etwa 1,2 Millionen Euro Steuergeld an ‚Jung von Matt‘, deren Auftragsbuch vor grünen Aufträgen nur so strotzt. Dazu kommen dann noch 13 Millionen Euro der grünen Ministerin Gewessler an ihre Freunderl – der Anstand würde das nicht mehr wählen“, so Steger.

„Wenn diese Regierung mit Kogler nicht bald in die Gänge kommt, folgen nach den Corona-Lockdowns schon bald die Energiekosten-Lockdowns, die den leidgeprüften Vereinen dann den letzten Todesstoß verpassen werden. Laut Berechnungen der ‚SportsEcon‘ entstehen den Vereinen rund 181 Millionen Euro an Mehrkosten, da verpuffen die 15 Millionen Energiekostenzuschuss im Nichts“ betonte Steger und weiter: „Noch verwerflicher wird das Ganze, wenn man bedenkt, dass die öffentliche Hand alleine im Jahr 2022 inflationsbedingte Mehreinnahmen aus dem Sport in der Höhe von 106 Millionen Euro lukriert und 2023 laut Prognosen sogar 202 Millionen. Die Teuerungslawine rollt einfach über unsere Vereine hinweg, und die Regierung profitiert und schaut zu, und zwar auf Kosten der Gesundheit unserer Bevölkerung!“

