Stocker: Klubobmann Kickl ist der personifizierte Geist der Verneinung

Während die Bundesregierung niemanden in der Krise alleingelassen hat, stimmte die FPÖ bisher gegen jede Hilfsmaßnahme

Wien (OTS) - "FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl ist der personifizierte Geist der Verneinung. Während unsere Bundesregierung darauf schaut, dass auch denen geholfen wird, die sich schwertun, ihr Leben zu meistern, versucht die FPÖ, jeden Lösungsansatz zu blockieren. Das sieht man insbesondere daran, dass es Kickl schwerfällt, die Leistungen der Regierung anzuerkennen, weil er selbst nicht in der Regierung ist. Das ist auch gut so, weil er würde das gar nicht leisten können", betont der Generalsekretär der Volkspartei, Nationalratsabgeordneter Christian Stocker, in seiner heutigen Rede im Nationalrat.

"Zum Glück haben wir eine Regierung samt eines Bundeskanzlers, die täglich an Wohlstand und Sicherheit in Österreich arbeitet. Das sieht man auch, wenn man objektive Parameter anwendet, um die Regierung zu beurteilen. So haben wir 2022, trotz der Krise, ein Wirtschaftswachstum von 5 Prozent und eine Arbeitslosigkeit, die diesen September so gering war wie zuletzt 2007. Natürlich wissen wir auch, dass sich trotzdem viele Menschen schwertun, ihr tägliches Leben zu bestreiten, und helfen daher auch mit einer Vielzahl an Maßnahmen, von der ich keine einzige kenne, die die FPÖ mitträgt", so Stocker weiter.

"Stattdessen spielt Herbert Kickl in unverantwortlicher Weise mit Emotionen und argumentiert zutiefst zynisch, indem er etwa ein Kriegsende zugunsten Putins und eine weitere Abhängigkeit Österreichs wünscht. Auch seine Kritik beim Thema Migration geht ins Leere, denn diese Bundesregierung hat Maßnahmen gegen die illegale Migration gesetzt, die auch greifen und wird das Veto gegen die Schengen-Erweiterung aufrechterhalten, bis der europäische Außengrenzschutz repariert ist", bekräftigt Stocker abschließend. (Schluss)

