„Ostbahn lebt!“

Kurtologinnen und Kurtologen spenden nach Konzertabsage dem Wiener Integrationshaus mehr als € 100.000,--

Wien (OTS) - Am 27. August des heurigen Jahres hätte es endlich den lang ersehnten Strandausflug nach Podersdorf geben sollen. Für zahlreiche Kurtologinnen und Kurtologen war das Ostbahn-Konzert am Neusiedlersee der Lichtblick, der sie durch die Pandemie brachte und auf den sich alle freuten. Doch leider kam alles anders, der plötzliche Tod von Willi Resetarits im April des heurigen Jahres ließ die Träume der Fans zerplatzen.

Doch der Willi und der Ostbahn-Kurtl leben in den Herzen der Fans weiter. Das durfte auch der Veranstalter des leider abgesagten Konzerts in Podersdorf erfahren: Erich Schindlecker (Agentur E&A), im Ostbahnkosmos der „Herr Erich aus Tulln“ genannt, hatte die Idee, dem Publikum Folgendes anzubieten: Entweder bekam jede*r Besucher*in das Geld für die Eintrittskarten zurück, oder es wurde zu Gunsten des Wiener Integrationshauses gespendet. „Diese Aktion hätte dem Willi sehr gut gefallen und der Kurtl wär auch dabei gewesen“, freut sich „der Herr Erich aus Tulln“, der dem Vorstand und der Geschäftsführung des Integrationshauses einen Scheck über € 118.751,28,- - stellvertretend für 1.784 kurtologische Spenderinnen und Spender - überbringen durfte.

„Ihr wunderbaren, großzügigen Ostbahn Kurti Fans, die ihr alle eure Eintrittskarte dem Integrationshaus gespendet habt. Das hätte den Willi sehr gefreut und er hätte mit Lob sicher nicht gespart. Ihr leistet einen großen Beitrag dazu, dass das Integrationshaus seine Arbeit ganz in Willis Sinn weiterführen kann. DANKE und HÖCHSTES NIVEAU!“, so Beatrix Neundlinger, Vorstandmitglied und Mitbegründerin des Integrationshauses. Für all jene, die möglicherweise noch eine Konzertkarte für den Strandausflug zu Hause finden, gibt es weiterhin die Möglichkeit, den Betrag zu spenden. Bitte wenden Sie sich in diesem Fall per mail an office @ e-a.at . Unabhängig davon freut sich das Integrationshaus über Spenden auf das Konto „Projekt Integrationshaus“, IBAN: AT07 1200 0006 7140 0000.

Ein Pressefoto finden Sie unter https://www.integrationshaus.at/de/presse



