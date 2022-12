Letzte Folge vor Weihnachten: „Stars & Talente by Leona König“ am 18. Dezember mit Camilla Nylund und Klarinettist Samuel Neubauer

Fortsetzung der Staffel mit weiteren fünf Ausgaben im Frühling 2023

Wien (OTS) - Zum letzten Mal für heuer widmet sich am Sonntag, dem 18. Dezember 2022, um 17.55 Uhr in ORF 2 die Reihe „Stars & Talente by Leona König“ dem musikalischen Nachwuchs des Landes. In der fünften Folge der neuen, bereits dritten Staffel arrangiert Moderatorin und „Goldene Note“-Begründerin Leona König eine kreative Begegnung zwischen Operndiva Camilla Nylund und dem hochbegabten 16-jährigen Klarinettisten Samuel Neubauer. Der junge Niederösterreicher begeisterte heuer im Finale des Klassik-Nachwuchspreises mit seiner Interpretation der „Brazileira“ aus Darius Milhauds „Scaramouche“-Suite. Gemeinsam mit der finnischen Starsopranistin wird er am Ende der Sendung das Duett „Bei Männern welche Liebe fühlen“ aus Mozarts „Die Zauberflöte“ zum Besten geben. Mit Leona König geht es zuvor noch auf ein kulinarisches Abenteuer.

Von „Gnocchi in Basilikumpesto“ zum Liebesduett

Opernweltstar Camilla Nylund zählt zu den herausragendsten dramatischen Sopranen der Gegenwart. Künstlerische Engagements und Projekte führen die in Dresden lebende Sängerin häufig auch nach Wien, wo die ausgesprochene Spezialistin für Wagner und Strauss zuletzt als „Tosca“ debütierte. Aufgrund ihrer jahrelangen Verbundenheit mit der Wiener Staatsoper erhielt sie 2019 den Titel Kammersängerin. Die Semperoper Dresden ernannte Nylund zur Sächsischen Kammersängerin. Zu einer ganzen Reihe an Auszeichnungen kamen erst im Vormonat der Lotte-Lehmann-Gedächtnisring – eine der weltweit bedeutendsten Würdigungen für Opernsängerinnen – sowie im September der Europäische Kulturpreis dazu. Im Gespräch mit Leona König erinnert sich Camilla Nylund, die u. a. am Mozarteum in Salzburg studierte, an ihre Anfänge und dass am Beginn ihrer Karriere nicht alles so gut geklappt hat, wie sie sich das gewünscht hatte. Der internationale Erfolg stellte sich erst mit Mitte 30 ein. Heute ist die Mutter zweier Töchter, die mit dem niederländischen Tenor Anton Saris verheiratet ist, eine der gefragtesten Vertreterinnen ihres Fachs.

Das Talent der aktuellen Folge, Samuel Neubauer, ist auf dem besten Weg, eine große Karriere zu machen. Der Weinviertler studiert Klarinette an der Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien bei Reinhard Wieser und kann bereits auf zahlreiche Meisterkurse und Wettbewerbsteilnahmen zurückblicken. Bei der „Goldenen Note 2022“ kam er ins Finale. Musik ist seine große Leidenschaft, aber nicht die einzige. Zu seinen zahlreichen Hobbys zählt auch das Kochen. Darüber, aber auch über seine Zukunftsziele spricht er mit Leona König beim gemeinsamen Kochabenteuer in einem Wiener Top-Restaurant. Mit Unterstützung des Küchenchefs bereiten die beiden Gnocchi in Basilikumpesto zu, wobei Teig und Pesto frisch gemacht werden.

Nach dem Ausflug ins Kulinarikfach kommt es zum musikalischen Aufeinandertreffen zwischen Star und Talent. Gemeinsam studieren die beiden das Duett „Bei Männern welche Liebe fühlen“ zwischen Pamina und Papageno aus Wolfgang Amadeus Mozarts Opernklassiker „Die Zauberflöte“ ein. Während Camilla Nylund die Rolle der Pamina singt, interpretiert Samuel Neubauer mit seiner Klarinette den Part des Vogelfängers.

Die aktuelle Staffel von „Stars & Talente by Leona König“ wird mit weiteren fünf Folgen im Frühling 2023 fortgesetzt (Sendetermine noch nicht fixiert). Dann stehen neben zahlreichen Nachwuchshoffnungen als prominente Protagonisten Schauspieler und Bariton Max Müller („Die Rosenheim-Cops“), Musicalstar Mark Seibert, Ballettsolistin Rebecca Horner und Mezzosopranistin Zoryana Kushpler im Rampenlicht. Für Buch und Regie zeichnet Christian Reichhold verantwortlich.

