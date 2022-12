„Oh du fröhliche Weihnachtszeit“ … mit dem ORF durch die Feiertage

TV-Programmhighlights von 24. Dezember bis 6. Jänner in ORF 2 und 3sat

Wien (OTS) - LICHT INS DUNKEL, Filmklassiker zum Wiedersehen, Gottesdienste, „Neujahrskonzert“, Streifzüge durch Österreichs Traditionen und Brauchtum, „Universum“- und „Universum History“-Premieren, Neues vom „Bergdoktor“ und „Traumschiff“-Reisen ins Glück, ein aktueller Fall um „Die Toten von Salzburg“ und mysteriöse Rätsel bei „Vienna Blood“ – von 24. Dezember 2022 bis 6. Jänner 2023 in ORF 2:

50 Jahre LICHT INS DUNKEL

Zum insgesamt 50. Mal ruft der ORF am Heiligen Abend zum Spenden auf – davon zum 45. Mal mit der LICHT INS DUNKEL-Fernsehsendung, die viele Menschen in Österreich bereits traditionell durch diesen besonderen Tag begleitet. Barbara Stöckl und Peter Resetarits begrüßen das Publikum in ORF 2, Norbert Oberhauser und die „ORF Allstars Band“ sorgen live mit den schönsten Weihnachtsliedern für musikalische Einstimmung aufs Fest. Neben hochrangigen Vertreterinnen und Vertretern aus Politik und Kirche sowie Repräsentantinnen und Repräsentanten der Weltreligionen wird auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen erwartet. Andreas Onea wird prominente Gäste, die an den Spendentelefonen sitzen, interviewen. Lokalsendungen sorgen in den jeweiligen Bundesländern für landestypische Weihnachtsstimmung, die „ORF Allstars Band“ gibt Weihnachtslieder zum Besten und lädt zum Mitsingen ein.

Filmklassiker zum Wiedersehen – von „Winnetou“ über „Sissi“ bis zu „Sound of Music“

Am 25., 26. und 31. Dezember stehen in ORF 1 die drei „Winnetou“-Spielfilme aus den 1960er Jahren auf dem Programm: Pierre Brice als Häuptlingssohn Winnetou und Lex Barker als Old Shatterhand schließen sich im Kampf gegen jene zusammen, die den Frieden zwischen den Apachen und der amerikanischen Regierung gefährden. Am 25. und 26. Dezember ist Romy Schneider an der Seite von Karlheinz Böhm als „Sissi, die junge Kaiserin“ zu sehen und erkrankt in „Sissi – Schicksalsjahre einer Kaiserin“ schwer. Julie Andrews verzaubert schließlich als junge Gouvernante ihre Zöglinge und erobert auch das Herz des Barons – in „The Sound of Music – Meine Lieder, meine Träume“ aus dem Jahr 1964 (26. Dezember). Gleich danach dokumentiert „Sound of Austria – Die wahre Geschichte der Trapp-Familie“.

Weihnachten mit der ORF-Abteilung Religion und Ethik multimedial:

Gottesdienste, „FeierAbend“ und „Was ich glaube“

Zu den traditionellen TV-Höhepunkten zählen die Festgottesdienste. Am 19. Dezember überträgt ORF 2 den Katholischen Gottesdienst aus der Pfarrkirche St. Maximilian in Bischofshofen. Am Heiligen Abend stehen die Evangelische Christvesper aus der Evangelischen Kirche Wallern an der Trattnach und die Christmette aus dem Petersdom in Rom auf dem Programm. Am 25. Dezember folgt der Katholische Weihnachtsgottesdienst aus dem Dom zu Feldkirch. Ebenso traditionell am Christtag in ORF 2: der päpstliche Weihnachtssegen „urbi et orbi“ vom Petersplatz. Vier „FeierAbend“-Dokumentationen (24., 25., 26. Dezember, 6. Jänner), drei „Was ich glaube“-Beiträge (25., 26. Dezember, 6. Jänner) sowie erweiterte Berichterstattung auf religion.ORF.at ergänzen das Feiertagsprogramm.

Kulturelle TV-Highlights rund um Weihnachten

An zwei herausragende Künstlerpersönlichkeiten, die beide heuer 100 Jahre alt geworden wären, erinnert ein besonderes Bühnenereignis unter dem Titel „Zum Geburtstag alles Böse – 100 Jahre Bronner und Kreisler“ (28. Dezember, ORF 2): In dieser Aufzeichnung aus dem Theater Akzent würdigen Karl Markovics, Katharina Straßer, Ursula Strauss, Wolf Bachofner, Ethel Merhaut und Bela Koreny mit Gerhard Bronner und Georg Kreisler zwei geniale Wiener Kultfiguren und Liedermacher, die unterschiedlicher nicht hätten sein können, und spielen, singen und rezitieren aus deren Werk.

Kultureller Höhepunkt des ORF-Weihnachtsprogramms in ORF 2 ist das traditionelle „Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker“, das am 1. Jänner 2023 zum dritten Mal von Franz Welser-Möst dirigiert wird. Ein Dacapo des hochkarätigen Ereignisses, das dank ORF-Übertragung wieder in aller Welt zu erleben ist, steht u. a. in der „matinee“ am Dreikönigstag (6. Jänner) auf dem Programm von ORF 2. Auf das berühmteste aller philharmonischen Konzerte stimmt am Neujahrstag das Filmporträt „Mehrstimmig. Die Wiener Sängerknaben“ des weltbekannten Bubenchors ein, der 2023 sein 525-jähriges Jubiläum feiert und Teil des Konzertprogramms ist. Außerdem gibt das Making-of „Auftakt zum Neujahrskonzert 2023“ (10.35 Uhr) spannende Einblicke hinter die Kulissen des glanzvollen Kulturevents. In der Konzertpause würdigt der Musikfilm „150 Jahre Wiener Weltausstellung“ das historische Jubiläum. Am 6. Jänner stehen der sogenannte „Pausenfilm“ ebenso wie die Auftakt-Doku, diesmal unter dem Titel „Hinter den Kulissen des Neujahrskonzerts“, erneut auf dem Spielplan von ORF 2.

Der Kulturvormittag am 8. Jänner in ORF 2 präsentiert das wohl bekannteste Werk der Ballettliteratur in einer legendären Inszenierung: Zum 30. Todestag von Rudolf Nurejew steht dessen Choreografie des Tanzklassikers „Schwanensee“ zur Musik von Peter Iljitsch Tschaikowsky auf dem Spielplan, die 1967 in der Wiener Staatsoper Ballettgeschichte schrieb – getanzt von Nurejew selbst und seiner kongenialen Partnerin Margot Fonteyn. Davor erinnert das Porträt „Ossy Kolmann – Der heitere Melancholiker“ an den Publikumsliebling, dessen Geburtstag sich am 10. Jänner zum 95. Mal jährt.

Unterhaltsame Weihnachten

Am Heiligen Abend blickt die „Bergweihnacht mit Alexandra Meissnitzer“ auf „Die schönsten Begegnungen“ (24. Dezember) und bietet einen Streifzug durch das poetische Ausseerland, das Kärntner Mölltal und Salzburg. Der Duft von Weihrauch, Christbaum und Keksen, das Gefühl des Innehaltens, von Wärme und Behaglichkeit sowie die Klänge von „Mei liabste Weihnachtsweis“ gehören ebenfalls zum Heiligen Abend. Auch dieses Jahr hat Franz Posch für die Sendung im Rahmen von LICHT INS DUNKEL wieder Musikerinnen und Musiker eingeladen, die weihnachtliche Volksweisen und besinnliche Lieder zum Besten geben. „Seitenblicke für LICHT INS DUNKEL“ (25. Dezember) präsentiert zahlreiche von Prominenten unterstützte LICHT INS DUNKEL-Aktivitäten und -Initiativen und zeigt außerdem, wie das gesammelte Geld verwendet wurde und wird. Johannes B. Kerner gibt seinen prominenten Gästen – unter anderem Annette Frier, Bastian Pastewka, Andrea Kiewel, Steffen Henssler, David Garrett, Riccardo Simonetti sowie ORF-Moderatorin Kristina Inhof – auch in diesem Jahr das legendäre Startsignal „Dalli Dalli“ (25. Dezember). Ein morgendlicher Sonnenstrahl am Leopoldsteiner See, das Farbenspiel auf der ölfarbenverkrusteten Palette von Schurli Brandner, ein Bild, das sich langsam über die Silhouette des Erzbergs im Nebel dahintastet:

„Aufgetischt – Um den Erzberg“ (26. Dezember) verliert sich in Details, in Atmosphären und Stimmungen – von Wirtinnen, Fischzüchtern, Designerinnen und Bergrettern. Deutschlands älteste Antiquitätensendung „Kunst + Krempel“ ist nach 17 Jahren und als ORF/BR-Koproduktion zu Gast in Österreich (27., 28., 29. und 30. Dezember). Im Augustiner-Chorherrenstift Herzogenburg bei St. Pölten erklären namhafte Fachleute aus Museen und Kunsthandel den Besucherinnen und Besuchern Exponate und bewerten diese schließlich auch – nicht selten mit erstaunlichen Ergebnissen. Zu einem „Traumweekend“ bricht Sasa Schwarzjirg auf: Die Moderatorin lädt zwischen den Feiertagen zu einer Reise ein und erkundet die europäischen Hauptstädte Berlin (27. Dezember), Lissabon (28. Dezember), Paris (29. Dezember), Prag (30. Dezember) und Rom (2. Jänner). Vorhang auf für den kleinsten Bezirk der Bundeshauptstadt, „Die Wiener Josefstadt“, heißt es bei „Aufgetischt“ (1. Jänner, ORF 2) mit reichlich Kultur und Altstadtflair.

Premieren in „Universum“ und „Universum History“

In der neuen „Universum“-Dokumentation „Geheimnisvolles Tschechien“ – ein Naturfilm als Märchen, erzählt aus der Sicht eines Raben – präsentiert Michael Schlamberger am 20. Dezember die Vielfalt, die die Natur Tschechiens zu etwas so Besonderem macht. In „Universum History“ stehen die Neuproduktionen „‚Bloody Mary‘ – Queen im Schatten ihrer Schwester“ (16. Dezember), „Duell der Kronprinzen – Rudolf von Österreich und Wilhelm von Preußen“ (20. Dezember) und „Alhambra – Baumeister eines Märchens“ (30. Dezember) auf dem Programm.

Mit Publikumslieblingen durch die Weihnachtszeit

Eigensinnige Patientinnen und Patienten, besorgte Angehörige und folgenschwere Geheimnisse in der eigenen Familie belasten Dr. Martin Gruber in den acht neuen Episoden der 16. Staffel der ORF/ZDF-Serie – denn wenn Hans Sigl als „Der Bergdoktor“ nach schweren Schicksalsschlägen und einer persönlichen Auszeit die Türen seiner Praxis in den Tiroler Bergen wieder öffnet, kümmert er sich nicht nur rund um die Uhr um seine Schützlinge, auch private Sorgen rund um den Gruberhof machen ihm zu schaffen (ab 28. Dezember).

Von „Coco Island“ (26. Dezember, ORF 2) geht es auf dem legendären „Traumschiff“ über die „Bahamas“ (1. Jänner, ORF 2) weiter auf einer „Kreuzfahrt ins Glück“ auf „Hochzeitsreise nach Ligurien“ (1. Jänner, ORF 2). An Bord ist in den drei neuen Filmen der ORF/ZDF-Erfolgsreihen, die auch in diesem Jahr im Weihnachtsprogramm nicht fehlen dürfen, wieder das Team um Florian Silbereisen, Barbara Wussow und Daniel Morgenroth sowie Jan Hartmann; zu Gast sind u. a. Gaby Dohm, David Garrett, Armin Rohde und Uwe Ochsenknecht.

Ein Krimidinner mit Sunnyi Melles wird für das Ermittler-Duo Udo Wachtveitl und Miroslav Nemec im 90. Fall zum neuesten Münchner „Tatort“, an dem es einen „Mord unter Misteln“ (26. Dezember, ORF 2) aufzuklären gilt.

Dacapo für Michael Kreihsls Publikumserfolg: Aglaia Szyszkowitz und Devid Striesow konfrontieren Erwin Steinhauer in Daniel Glattauers Bestsellerverfilmung „Die Wunderübung“ (vom ORF im Rahmen des Film/Fernseh-Abkommens kofinanziert; 29. Dezember, ORF 2) mit den mehr oder weniger normalen Szenen einer Ehe und bringen damit eine etwas andere Therapiesitzung ins Rollen.

Dritte Staffel mit drei neuen Filmen und rund 270 Minuten österreichischer TV-Unterhaltung auf höchstem Niveau: Nachdem dem kongenialen „Vienna Blood“-Duo Matthew Beard und Juergen Maurer unter der Regie von Robert Dornhelm im Wien der Jahrhundertwende auf deren unkonventioneller Spurensuche ein „Rendezvous mit dem Tod“ (nach dem Roman von Frank Tallis; 30. Dezember, ORF 2) bevorsteht und den beiden „Der Schattengott“ (basierend auf den Charakteren und Motiven von Frank Tallis; 2. Jänner, ORF 2) so manches Rätsel aufgibt, wird „Der Tod und das Mädchen“ (nach dem Roman von Frank Tallis; 3. Jänner, ORF 2) zur weiteren Herausforderung.

Das berühmte Kapuzinerkloster wird zur Kulisse für den neuesten Fall um „Die Toten von Salzburg“: Da Major Palfinger alias Florian Teichtmeister auf Kur weilt, liegt es im neunten Krimi der ORF/ZDF-Erfolgsreihe vor allem an Kriminalhauptkommissar Muhr (Michael Fitz), Bezirksinspektorin Irene Russmeyer (Fanny Krausz) und Hofrat Seywald (Erwin Steinhauer), das Rätsel um das titelgebende „Schattenspiel“ (Drehbuch: Maria Hinterkörner, Regie: Erhard Riedlsperger; 6. Jänner, ORF 2) zu lösen.

Ins neue Jahr mit ORF 2

Im Februar dieses Jahres hieß es in den Wohnzimmern des TV-Publikums nicht „Fasching in Villach, Villach im Fasching!“. Dafür steht das kunterbunte närrische Programm des „Villacher Faschings 2022“, bestehend aus politischen und gesellschaftlichen Themen, am 31. Dezember auf dem Programm. Altbekannte Akteurinnen und Akteure erwecken auf der Lei-Lei-Bühne die Traditionen und den Geist des Faschings mit Spaß, Passion und Leidenschaft zum Leben. Auch in diesem Jahr darf sich das Fernsehpublikum wieder auf „Die große Silvester Show“ (31. Dezember, ORF 2) freuen – mit einem neuen Moderationsduo. Erstmals führen Francine Jordi und Hans Sigl, der in diesem Jahr seine Premiere als Moderator der großen Eurovisions-Show feiert, gemeinsam durch das Programm – mit vielen Stars und bester Partystimmung.

Festliche Stimmung mit 3sat

Auch das 3sat-Programm sorgt für weihnachtliche Stimmung: Zu sehen sind u. a. die Erstausstrahlung „Honig – Süße Leidenschaft“ (25. Dezember) sowie die Dokumentationen „Träume aus Schokolade – Die Kunst des Pralinenmachens“ (24. Dezember) oder „Torten, Stollen und Pandoro – Weihnachtskuchen in Europa“ und „Weihnachten im Kaiserhaus“ (beide 26. Dezember). Zum Jahresausklang steht am 31. Dezember der 3sat-Thementag „Pop around the Clock“ auf dem Programm.

