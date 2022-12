25 Jahre BIO-Zertifizierung: Das war das Jubiläumsjahr bei GOURMET

1997 hat GOURMET als Erster in der Gemeinschaftsverpflegung auf eine BIO-Zertifizierung gesetzt. GOURMET Kids feierte das Jubiläumsjahr mit 100 % BIO-Wochen in den Schulen.

Wien (OTS) - Bei GOURMET wird jährlich mit mehr als 3.000 Tonnen hochwertiger biologischer Lebensmittel gekocht. Als BIO-Pionier ist GOURMET bereits seit 1997 BIO-zertifiziert – mit einem stetig steigenden Anteil an Speisen mit Zutaten in BIO-Qualität. „Besonders in der Kindergarten- und Schulverpflegung hat GOURMET von Beginn an neben Regionalität und Saisonalität konsequent auf BIO gesetzt. Seitdem sind wir BIOnier in der Branche und haben das heurige Jubiläumsjahr passend dazu mit Schwerpunktwochen voller BIO-Speisen gefeiert“, freut sich Mag.a Claudia Ertl-Huemer, Verantwortliche für Kindergarten- und Schulessen bei GOURMET.

50% BIO Anteil bei GOURMET Kids



In der Kindergarten- und Schulverpflegung ist der BIO-Anteil mit bis zu 50 % besonders hoch. Damit essen die jungen Gäste von GOURMET Kids mehr als viermal so viel BIO als in einem typischen österreichischen Haushalt üblich. 130 BIO-Speisen sorgen dabei für die notwendige Vielfalt am Teller der jüngsten Gäste. Heuer brachten Jubiläumswochen noch mehr BIO in Kindergärten und Schulen – mit Zutaten ausschließlich in BIO-Qualität. „Mit den BIO-Frühlingsspeisen und unserem BIO-Erntedank im Herbst mit 100 % biologischen Zutaten haben wir unser Bekenntnis zu einem hohen BIO-Anteil in der Kindergarten- und Schulverpflegung betont. Speisen wie die BIO-Rindfleischlasagne oder die BIO-Kürbiscremesuppe sind der beste Beweis dafür. Bei mehr als 2.700 Kindergärten und Schulen, für die wir täglich kochen, können wir mit unserem Bekenntnis zu BIO viel bewirken“, so Mag.a Claudia Ertl-Huemer.

Sicherheit durch BIO-Zertifizierung



GOURMET wird von der unabhängigen Kontrollstelle Austria Bio Garantie geprüft. Dadurch erhalten die Kunden lückenlose Transparenz und können sicher sein, dass BIO drinnen ist, wo BIO draufsteht. GOURMET pflegt langjährige Partnerschaften mit regionalen BIO-Lieferanten und sichert sich so die Verfügbarkeit der zertifiziert biologischen Lebensmitteln.

GOURMET Kids ist erfahrener Spezialist für gesunde Kinderernährung. 2.700 Kindergärten und Schulen vertrauen auf die Expertise des Teams von GOURMET Kids, eine Marke von GOURMET. Nähere Informationen finden Sie auf der neuen Website: www.gourmet-kids.at

GOURMET ist Marktführer in der Gemeinschaftsverpflegung und kocht für Kindergärten, Schulen, Unternehmen und Senioreneinrichtungen, den Einzelhandel sowie bei Events und in Top Gastronomiebetrieben. Als österreichisches Unternehmen mit mehr als 45 Jahren Erfahrung bietet GOURMET höchste Qualität, Sicherheit und Verlässlichkeit. Nachhaltigkeit und Familienfreundlichkeit haben dabei einen besonderen Stellenwert. GOURMET ist ein Tochterunternehmen der VIVATIS Holding AG. www.gourmet.at.

GOURMET Kids Mehr erfahren

Rückfragen & Kontakt:

GOURMET

Martina Baumeister MSc

Kommunikation/Öffentlichkeitsarbeit

+43 (0)664 966 45 42

martina.baumeister @ gourmet.at

www.gourmet.at