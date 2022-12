VP-Mahrer/Keri: Frau - sicher in Wien – Und es geht weiter!

Wienerinnen-Kampagne „Frau - sicher in Wien“ gestaltete sich als voller Erfolg – Arbeit gegen Gewalt an Frauen wird fortgesetzt.

Wien (OTS) - Am Samstag endete die internationale Aktion „16 Tage gegen Gewalt an Frauen“. Im Rahmen dieser wichtigen internationalen Tage präsentierten die Wienerinnen, unter der Schirmherrschaft von Volksanwältin a.D. Gertrude Brinek, ihre Initiative „Frau - sicher in Wien“.

„Ich bedanke mich herzlich bei allen Helferinnen und Helfern, die ermöglicht haben, dass diese Initiative einen derartig großartigen Start hatte. Wir haben immens viel positives Feedback bekommen und konnten mit „Frau – sicher in Wien“ über das leider immer noch aktuelle Thema Gewalt an Frauen aufklären“, so die Landesobfrau der Wienerinnen, Gemeinderätin Sabine Keri. Innerhalb der 16 Tage fanden täglich Verteilaktionen von nützlichen Goodies, wie FFP2-Masken oder einer eigens zusammengestellten Broschüre mit Tipps zum Schutz vor Gewalt, statt. Auch in den Social-Media-Kanälen der Wiener Volkspartei und der Wienerinnen finden sich diese Tipps gesammelt zum Nachsehen.

Brennpunkte identifiziert – Inputs für weitere Arbeit

Als Höhepunkt der 16 Tage fand Anfang Dezember ein Podium statt. An die 200 Zuhörerinnen und Zuhörer tauschten sich mit einer mutigen jungen Frau aus, die es schaffte, aus ihrer erlebten Gewaltspirale zu entkommen. „Frauen, die Gewalt überlebt haben, sind meine persönlichen Heldinnen“, so Keri. Auch wenn die „16 Tage gegen Gewalt“ formell zu Ende sind, gehe es für die Wienerinnen weiter. Geplant sind Selbstbehauptungskurse und weitere Aktionen als auch Informationsveranstaltungen gegen Gewalt an Frauen. Eine Befragung von Menschen in Wien ermöglichte zudem das Lokalisieren zahlreicher Unsicherheitsorte in Wien, für welche nun Lösungen erarbeitet werden. „Die Wienerinnen und Wiener sollen sich an allen Orten in Wien sicher fühlen können. Dafür setzen wir als Wiener Volkspartei uns ein“, so der Landesparteiobmann der Wiener Volkspartei, Stadtrat Karl Mahrer abschließend.

